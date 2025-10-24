Jugó en Chivas, fue histórico en Querétaro y ahora se gana la vida en Guatemala de esta manera

Liborio Sánchez era considerado el futuro de la portería mexicana. El canterano de las Chivas logró tener algunos partidos destacados, pero jamás pudo consagrarse en el Guadalajara y lo terminó haciendo en el Querétaro. Tanto que hasta se volvió histórico de la mano de Pep Cardozo al llegar por primera vez en la historia a una semifinal. Ahora, el exportar del Rebaño se gana la vida jugando en un equipo de Guatemala. Los Gallos vencieron a Chivas en la J14.

Liborio Sánchez es portero del Aura de Guatemala. En el conjunto de Centroamérica suma 13 partidos, ha recibido 16 goles y ha dejado su portería en cero en cuatro oportunidades. El saldo del tapatío no es muy favorable, pero se mantiene activo a sus 36 años. Ha militado en una gran cantidad de clubes. Chivas, en estos momentos, está peleando en la mitad de la tabla general en busca de su pase a la Liguilla.

Liborio debutó en Chivas, pero ha jugado en una gran cantidad de clubes. En total, suma 15 equipos en su carrera. En realidad, con el Rebaño fue en el que menos partidos disputó. Defendió el arco del Guadalajara en ocho duelos y recibió 12 dianas por dos porterías en cero. También militó en la Selección Mexicana, pero solo con registro en la Sub-20 y Sub-23.

Te puede interesar:



Chivas, en busca del cierre perfecto para la Liguilla

El Rebaño dejó ir una oportunidad de oro después de perder en la Jornada 14 ante el Querétaro. Las Chivas tenían en sus manos conseguir tres puntos más y así meterse de lleno a la pelea por un pase directo a la Liguilla, pero desde el minuto dos, con un gol de Ávila, perdieron el encuentro.

El fin de semana choca ante el Atlas; posteriormente, se verá las caras contra el Pachuca y luego cierra la campaña enfrentando al Monterrey. El duelo que marcará su posible pase directo a los cuartos de final será ante los Tuzos, pues ambos son rivales directos por el último boleto a la Fiesta Grande.