Jugó en el Cruz Azul, marcó gol en la Champions League y actualmente es un ejemplo de resiliencia por este motivo

Cruz Azul debe estar orgulloso de tener una de las canteras más importantes de México. De sus fuerzas básicas han salido jugadores extraordinarios, como es el caso de Santiago Gimenez, quien recibió elogios de la prensa italiana recientemente . No obstante, uno de los jugadores que más ha llamado la atención en este último tiempo fue Rodrigo Huescas, otro canterano prometedor de La Máquina. Ahora marcó en Champions League y es ejemplo de resiliencia.

El lateral derecho se formó en la academia de Cruz Azul y hoy en día es un ejemplo de resiliencia, pues en su primer año en Europa logró ser campeón de la Superliga de Dinamarca con el Copenhague FC, campeón de la Copa de Dinamarca y también ha logrado marcar gol en cada competición que ha jugado (Liga, Copa, Conference League y Champions League). Por otro lado, Cruz Azul se desprendió de Giorgios Giakoumakis .

Con sólo 21 años, el ex Cruz Azul se ha afianzado en la banda derecha del Copenhague y está muy cerca de jugar la fase liga de la UEFA Champions League 2025/26. Incluso, Huescas viene de marcar gol en la tercera ronda de la UCL y está a dos partidos de sellar su clasificación a la ‘ex fase de grupos’ del máximo torneo organizado por la UEFA. El mexicano ha mostrado una increíble mentalidad y ganas de trascender, por lo que se espera mucho de él en el futuro.

¿Cómo fue el paso de Rodrigo Huescas por Cruz Azul?

Se formó en las fuerzas básicas de La Máquina, hasta que logró debutar como profesional en el año 2022. Sin embargo, su gran nivel hizo que en 2024, Copenhague apueste por él y lo fichó en aproximadamente 2 millones de euros. Desde su debut, Rodrigo Huescas jugó 86 partidos con el equipo de La Noria y logró anotar 6 goles y repartir 14 asistencias, números muy buenos para un defensa.

¿Cuál es el próximo partido de Rodrigo Huescas en Champions League?

Tras vencer a Malmo de Suecia por 5-0 en el global, Copenhague y Rodrigo Huescas deberán enfrentar al Basel de Suiza el próximo 20 y 27 de agosto. Si logra ganar la eliminatoria, el mexicano jugará la fase de liga de la Champions League, la cual iniciará el día 16 de septiembre. Cabe destacar que Álex Padilla es otro mexicano que jugará el torneo ya que Athletic Club está clasificado de forma directa.