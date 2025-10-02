Jugó en Europa, América lo compró en 4 millones de dólares y André Jardine lo ignora
El conjunto de Coapa repatrió al jugador del viejo continente en verano de 2022 y ahora, a 3 años de distancia, está completamente borrado del equipo
Néstor Araujo es el futbolista que jugó en Europa y por el cual América desembolsó 4 millones de dólares en 2022 para repatriarlo. El mexicano llegó como refuerzo bomba en aquel verano, pero hoy, a 3 años de ello, está completamente borrado por André Jardine, pues no ha disputado ni un solo minuto en el Apertura 2025. El defensa central tuvo opciones de irse, pero al final de cuentas el club se lo quedó .
Araujo vive un momento amargo en su carrera a sus 34 años, pues no ha debutado en el Apertura 2025, torneo que este fin de semana vivirá su jornada número 12. El exfutbolista de Cruz Azul, con el cual pudo volver en este verano ante la posible salida de Gonzalo Piovi , no juega desde el 9 de abril, cuando la Máquina elimino a las Águilas en los Cuartos de Final de la Concachampions.
Néstor cometió un error de marca en su último partido, lo que le costó la eliminación al América de un torneo internacional y la posibilidad de conseguir su boleto al Mundial de Clubes. El defensa central desde entonces le ha tocado comer banca e incluso en algunos partidos no es convocado, como lo fue en el Clásico Nacional ante Chivas.
El estira y afloja de Néstor Araujo y el América
Néstor Araujo tuvo la posibilidad de marcharse del América en el mercado de verano, pues uno de los equipos interesados en él fue Santos Laguna, club con el que conquistó 2 títulos de la Liga BBVA MX, pero no llegó a un acuerdo con la directiva del conjunto de Torreón, Coahuila.
Araujo también llamó la atención de Cruz Azul ante la posible salida de Gonzalo Piovi al Inter de Miami, pero en esa ocasión solo fue una consulta de la directiva cementera y al final de cuentas el argentino se terminó por quedar en el conjunto de la Noria.
El defensa central fue sondeado por Pumas, pero no llegó a más, por lo que la directiva azulcrema se lo terminó por quedar ante el cierre de registros, el cual fue el pasado 12 de septiembre.
El presente y futuro de Néstor Araujo con América
Néstor Araujo vive un presente para el olvido, aunque se encuentra entrenado al parejo de todo el equipo. Por lo anterior, no se descarta que el defensa central pida su salida en el mercado de invierno y así por fin pueda ver minutos en otro equipo.