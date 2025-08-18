Jugó en Monterrey y Pumas, descendió 2 veces en Europa y hoy vive el mejor momento de su carrera

Johan Vásquez vive el mejor momento de su carrera en Europa al ser capitán del Genoa de Italia, pues en el duelo de 32avos de final de la Coppa Italia el mexicano saltó a la cancha con el gafete, pese a los rumores que lo colocaban en clubes de élite . El jugador que jugó en Monterrey y Pumas buscará ser referente en la nueva temporada de la Serie A con su equipo y así evitar otro descenso más en su carrera.

El defensa central, que tuvo un increíble cambio en su valor de mercado , fue designado capitán en el duelo que ganaron los suyos por marcador de 3-0 contra Vicenza para avanzar a la ronda de dieciseisavos de final del torneo italiano. El oriundo de Navojoa, Sonora, disputó los 90 minutos y está listo para el inicio de la temporada de a Serie A que arranca el sábado 23 de agosto, cuando Genoa reciba al Lecce.

Johan Vásquez fue designado capitán del Genoa en la Coppa Italia

Así fueron los 2 descensos de Johan Vásquez en Europa

Johan Vásquez cumplió su sueño de jugar en Europa luego de que en verano de 2021 Genoa lo comprara. Sin embargo, el primer torneo para el seleccionado mexicano no sería el idóneo luego de que su equipo descendiera por solo sumar 28 puntos durante toda la temporada.

A pesar de ello Vásquez se mantuvo en la Serie A tras ser cedido al Cremonese, que de la misma manera perdió la categoría un año después. El equipo se ubicó en el puesto 19 con tan solo 24 puntos, lo que condenó al defensa central a descender por segundo año consecutivo.

Johan regresaría con Genoa luego de que el equipo ascendiera y desde entonces se mantiene en el club hasta 2027, año en el que termina su contrato con los italianos luego de que a inicios de 2024 firmara una extensión.

De la Liga de Expansión MX a jugar en Europa, así fue el ascenso de Johan Vásquez en el futbol

Johan Vásquez es uno de los casos atípicos del futbol, pues él inició su carrera en la Liga de Expansión con Cimarrones de Sonora, equipo de su natal ciudad. Al poco tiempo el defensa subiría a la Liga BBVA MX tras ser fichado por Monterrey y después por Pumas, club que le daría la oportunidad de cumplir su sueño: jugar en Europa.