4 juguetes de Club América y Chivas que enseñan a los niños a ser más pacientes

A muchos niños les gustaría ver terminado un rompecabezas apenas abren la caja. Sin embargo, encontrar la pieza correcta, equivocarse y volver a probar también forma parte del juego. Para quienes siguen al Club América o a Chivas, existen juguetes relacionados con sus equipos que pueden convertir ese proceso en una actividad familiar.

El objetivo no es terminar primero. Armar una figura por etapas permite practicar la paciencia y sostener la atención cuando algo no sale al primer intento. Hay cuatro opciones, dos de cada club, que se prestan para hacerlo.

Rompecabezas 3D del Estadio Azteca del América

Rompecabezas 3D del Estadio Azteca|Crédito: Sockers

La marca Sockers tiene un rompecabezas tridimensional del estadio vinculado al Club América. Sus piezas de cartón se unen sin pegamento ni herramientas, hasta formar una réplica del inmueble. La edad recomendada en su ficha es de ocho años en adelante.

La paciencia aparece durante el armado. Antes de avanzar con otra sección, el niño necesita observar cómo encajan las piezas y comprobar si la estructura quedó en su lugar. Si se equivoca, puede desmontar esa parte y probar de nuevo sin que el juego termine por ello.

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Rompecabezas de madera del jersey del América

Rompecabezas de madera, jersey del América|Crédito: Iconic Puzzles

Otra alternativa es el rompecabezas del jersey azulcrema de Iconic Puzzles. Tiene versiones de 150, 270 y 500 piezas, con formas relacionadas con el futbol. La cantidad elegida cambia el tiempo y la dificultad del reto.

En este caso, el niño puede comenzar por los bordes o separar las piezas por colores antes de completar la imagen. Son pequeñas decisiones que le permiten avanzar sin esperar un resultado inmediato. Si una pieza parece correcta, pero no encaja, deberá detenerse, observarla y buscar otra.

Rompecabezas 3D del estadio de Chivas

Estadio de Chivas 3D para armar|Crédito: Nanostad

Nanostad cuenta con una réplica del estadio de Guadalajara que se vende bajo el nombre «Estadio Omnilife». La versión consultada tiene 119 piezas y se arma sin pegamento. Su ficha calcula al menos dos horas para completar la estructura.

Esa duración permite dividir la actividad en varias etapas. Los niños pueden comenzar por una zona del estadio, hacer una pausa y retomar el armado después. Así practican algo concreto: aceptar que una tarea puede quedar inconclusa por un momento y que es posible volver a ella.

Rompecabezas de madera del escudo de Chivas

Rompecabezas de escudo de Chivas|Crédito: Iconic Puzzles

El escudo rojiblanco también tiene una versión de madera de Iconic Puzzles, disponible en 150, 270 y 500 piezas. A diferencia del estadio 3D, aquí el desafío consiste en observar las formas y reconstruir una imagen plana.

Para un niño, completar una parte del escudo puede ser una meta antes de intentar la siguiente. La dificultad debe ajustarse a su experiencia con los rompecabezas: demasiadas piezas podrían provocar frustración antes de que disfrute el juego.

¿Cómo pueden ayudar estos juguetes a practicar la paciencia?

Ninguno de estos juguetes vuelve paciente a un niño por sí solo. La oportunidad está en lo que sucede mientras juega: esperar, tolerar un error y buscar otra solución. Un adulto puede acompañarlo con una pista, como sugerirle que busque una pieza con borde recto, sin resolverle todo el rompecabezas.