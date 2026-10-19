Dos juguetes de Cruz Azul para que los niños entrenen su memoria y se alejen de las pantallas

La pasión por Cruz Azul también puede convertirse en una oportunidad para compartir tiempo en familia. Fuera de los partidos, existen juguetes relacionados con La Máquina que permiten organizar actividades donde los niños observen, recuerden y participen sin utilizar un celular o una tableta.

Se trata de un rompecabezas del escudo celeste y un peluche con sonido. Aunque sus características son diferentes, ambos pueden aprovecharse para proponer retos de recuerdo y momentos de convivencia. La clave está en cómo se juega con ellos.

El rompecabezas de Cruz Azul permite practicar la observación

Iconic Puzzles comercializa un rompecabezas de madera con el escudo de Cruz Azul. Cuenta con tres presentaciones: 150 piezas de 25 × 25 centímetros, 270 piezas de 37.5 × 37.5 centímetros y 500 piezas de 50 × 50 centímetros. La dificultad debe elegirse según la experiencia del niño y la edad indicada en el producto.

Una forma de utilizarlo consiste en observar la imagen de referencia, identificar sus elementos y después intentar recordar dónde aparece cada uno. También se pueden separar las piezas por colores y buscar qué formas encajan entre sí.

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La relación científica más clara de los rompecabezas está en las habilidades espaciales. Un estudio con 53 niños encontró una asociación entre jugar con ellos durante los primeros años y un mejor desempeño posterior en tareas de transformación espacial. No obstante, esto no demuestra que el modelo de Cruz Azul mejore la memoria por sí mismo.

El peluche de Cruz Azul puede usarse para recordar porras

La segunda opción es el conejo con sonido de Mi Alegría. El fabricante señala que permite aprender porras del equipo, emite sonidos al presionarlo e incluye baterías. Está recomendado desde los 3 años.

Para incorporar un reto de recuerdo, un adulto puede acompañar al niño a escuchar una porra y después invitarlo a repetirla sin volver a activar el sonido. La actividad puede realizarse por turnos, sin exigir que la memorice de inmediato.

Otra posibilidad es inventar una historia protagonizada por el conejo. Al terminar, se puede preguntar qué ocurrió primero, con quién estaba el personaje y cómo finalizó la aventura.

Cómo compartir tiempo sin pantallas con ambos juguetes

Armar una parte del escudo o inventar una historia con el peluche son opciones para reservar un momento de convivencia con los teléfonos guardados. Conviene mantener retos alcanzables y permitir descansos cuando el niño pierda interés.

La Academia Estadounidense de Pediatría aconseja evitar que las pantallas desplacen actividades como jugar, conversar y leer en familia. También recuerda que los hábitos tecnológicos de los padres sirven de ejemplo. Estos juguetes ofrecen una alternativa de entretenimiento; incorporarla a la rutina requiere participación familiar.