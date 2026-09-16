3 juguetes de Paw Patrol que ayudan a mejorar la memoria y coordinación en los niños

Hoy en día una de las caricaturas favoritas de todos los niños y niñas es Paw Patrol debido a las grandes aventuras de la Patrulla Canina las cuales no solo son divertidas sino que dejan grandes enseñanzas para los pequeños, es por eso que hoy en día es una de las series animadas con mayor reconocimiento.

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Paw Patrol: ¿Cuáles son los mejores juguetes para mejorar la memoria y la coordinación en los niños?

A continuación te presentamos los mejores juguetes para niños y niñas de Paw Patrol, son ideales para regalar y para pasar tiempo de calidad con los pequeños además de que ninguno de ellos requiere pilas, pantallas o uso de tecnología. Llevar a cabo estos juegos es una actividad ideal para hacer en tiempos libres, los pequeños se divertirán y al mismo tiempo mejorarán su memoria y coordinación.

Paw Patrol: Torre desordenada

Este juguete es ideal para niños mayores de 5 años de edad. La idea consiste en una torre conformada por bloques, de la cual los niños deberán quitar bloques de cualquier nivel nivel inferior de la torre y colocarlos en la parte superior, pero sin derribar la torre ya que el niño que tire la estructura perderá de forma automática. Este juego ayudará a que los pequeños mejoren su concentración al momento de elegir qué bloque mover además de que deberán tener gran coordinación con el movimiento de sus manos para no derribar nada.

Paw Patrol: Juego “Adivina quién”

Este juego de mesa es ideal para que los niños mejoren su concentración ya que deberán recordar las respuestas de su contrincante además de que necesitarán coordinación para bajar con su mano algunas piezas. La idea de este juego consiste en enfrentarse contra un rival y descubrir qué personaje oculta a través de preguntas que solo tienen como respuesta “sí” y “no”.

Paw Patrol: Cubo Rubik

Este juguete consiste en un Cubo Rubik con el diseño de Paw Patrol. Este juguete es un rompecabezas mecánico tridimensional de 6 caras. La idea consiste en hacer movimientos para que cada bloque forme la figura de uno de los personajes de la patrulla canina. Este juguete es ideal para que los niños mejoren su concentración, coordinación y memoria.