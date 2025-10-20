Julián Quiñones y su efectividad en Arabia Saudita que espanta a cualquiera, pero su lugar en el Mundial no está seguro

Julián Quiñones sigue demostrando su calidad como delantero en la liga árabe con el Al-Qadisiyah. El fin de semana se despachó con un triplete en la victoria de 4-1 sobre el NEOM. Pese a ser uno de los principales criticados con la Selección Mexicana, en 40 partidos que lleva en la Saudi Pro League ha marcado 32 dianas y puesto ocho asistencias.

El colombiano naturalizado mexicano es un referente en la liga de Arabia Saudita. La prensa de Medio Oriente destaca las grandes actuaciones que tiene con su equipo. En México, su lugar en el Mundial del 2026 es una duda. Mientras algunos especialistas aseguran que no le gusta a Javier Aguirre, él sigue dejando grandes números con su club. La lista final dependerá del “Vasco”.

Los últimos llamados de Javier Aguirre para Julián Quiñones no han sido lo esperado. El delantero sigue sin encontrarse en la Selección Mexicana pese a su talento. Ante Ecuador fue titular y tuvo una buena mancuerna con Berterame, pero posteriormente el equipo se cayó y apenas alcanzó el empate. La Selección Mexicana necesitaría al mismo Quiñones de su club para poder sobresalir en el Mundial de 2026.

Te puede interesar:



Una liga competitiva para Michel, exmadridista

El actual entrenador del Al-Qadisiyah, equipo donde juega Julián Quiñones, reconoció en conferencia de prensa que la Saudi Pro League es un torneo muy competitivo y que eso ha hecho que varias exleyendas europeas quieran jugar ahí. También reconoció la calidad del mexicano, pues cuando dirigió a Pumas lo tuvo de rival en diversas ocasiones.

“Al principio no fue fácil. No queríamos que el club fuera solo una pequeña parte del éxito del futbol saudí, queríamos ser la historia del éxito en sí misma. La liga es altamente competitiva y una de las de mayor crecimiento. Y la afición de Al Khobar se ha vuelto sedienta de victorias. Nos hemos hecho un lugar entre los grandes clubes”, añadió.