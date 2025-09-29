Julián Quiñones podría regresar a la Liga BBVA MX y esto es le costaría a su nuevo equipo

Julián Quiñones estaría muy cerca de volver a la Liga BBVA MX. El delantero mexicano es del interés de dos equipos del futbol mexicano . Su alto costo estaría siendo analizado. Los dos clubes que se pelean por el mexicano-colombiano son América y Cruz Azul, planteles que no les importa gastar con tal de ganar. Quiñones tiene un valor de 12 millones de euros, según Transfermarkt.

América y Cruz Azul son de los equipos poderosos y siempre están peleando en lo alto de la tabla general. Ambas plantillas están conformadas por lo mejor que hay en el futbol mexicano. Julián Quiñones sería la cereza del pastel en cualquiera de los dos conjuntos. Las Águilas se lo vendieron al Al-Qadsiah FC de Arabia Saudita por casi 14 millones de euros, por lo que el equipo árabe no querrá perder lo invertido si se llega a ir.

Quiñones, un deseo del Cruz Azul para el siguiente mercado

De los dos equipos de la Liga BBVA MX, el más interesado es el Cruz Azul. La Máquina se quedó con las ganas de un mega fichaje tras la negativa de Luka Jovic. En la directiva celeste es importante reforzar el ataque, y Julián Quiñones es un futbolista que ya conoce muy bien el fútbol mexicano. Salió campeón con los Tigres, el Atlas y el América.

Te puede interesar:



En Coapa ya conocen al delantero y es uno de los consentidos de la afición. Su aportación para el primer título del tricampeonato provocó que se ganara el amor de la gente. Lo malo para el América es que en la posición de Quiñones ya tiene muchos futbolistas. Por las bandas juegan Saint-Maximin y Brian Rodríguez, y en el ataque están Rodrigue Aguirre, Henry Martín y la “Pantera” Zúñiga. Ese sería un impedimento.

Julián Quiñones también sonó para llegar al Monterrey, pero al final solo fue un rumor. Lo que sí es necesario es que el delantero esté a la vista de Javier Aguirre si quiere ir al Mundial de 2026. El ex de los Lobos BUAP es del interés del “Vasco”, pero en las últimas concentraciones no lo ha considerado.