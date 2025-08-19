deportes
Última hora: Julio César Chávez Jr. es ingresado a penal de máxima seguridad en Sonora

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Julio César Chávez Jr fue detenido el 18 de agosto

Julio César Chávez Jr
TENDENCIA
Julio César Chávez Jr ha sido detenido e ingresado a un penal de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el excampeón mundial de peso mediano fue detenido el 18 de agosto a las 11:53 horas.

El pasado 2 de julio de 2025, la justicia de Estados Unidos acusó a Julio César Chávez Jr de participar con el crimen organizado, siendo vinculado con el Cártel de Sinaloa. Para el 3 de julio, la Fiscalía General de la República confirmó que el boxeador mexicano contaba con una orden de aprehensión desde 2023 tras ser acusado por delincuencia organizada y tráfico de armas.

Julio César Chávez Jr fue deportado a México desde Los Angeles, California y fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 11, donde deberá ser puesto a disposición de un juez para enfrentar los cargos de los cuales se le acusa.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

