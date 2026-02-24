Ex futbolista de Tigres se burla de los fracasos de Rayados: “Equipo frío”

Jürgen Damm, ex futbolista de los Tigres, nuevamente se burló de los Rayados al señalar los constantes “fracasos” que han tenido en los últimos años, a pesar de contar con una de las plantillas más poderosas del futbol mexicano.

El jugador mexicano, quien recientemente ha sido uno de los grandes detractores del Monterrey, aprovechó para criticar al conjunto regiomontano tras la derrota que registraron ante los Pumas de este domingo, en duelo de la jornada siete del Clausura 2026.

“Ya es momento de hablar de lo diminuto que es Rayados como institución”, escribió Damm en sus redes sociales cuando todavía se estaba disputando este partido en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

“80 años de historia, únicamente 4.5 títulos de liga, han ido 5 veces al mundial de clubes y en todas han sido un fracaso, es el equipo que más dinero gasta y torneo tras torneo son eliminados”, arremetió contra el palmarés de los Rayados.

Largó con todo

Por último apuntó que aunque Pumas cuenta con una plantilla “que no tiene ni el 30%” del presupuesto del Monterrey, les pasaron por encima en este encuentro y que esto ha sido recurrente para el club de la Sultana del Norte.

“Técnicos van y vienen pero nadie puede hacerlos un equipo ganador y exitoso, siento que además de la planeación deportiva, es un tema de identidad, equipo frío y sin ADN ganador”, sentenció Jürgen.

Historial de burlas

Damm, quien el año pasado militó en Oakland Roots de la United Soccer League, segunda categoría del futbol de Estados Unidos, meses atrás también se burló del aniversario de la “Pandilla”.

El atacante mexicano les dedicó un posteo en su cuenta de Facebook en julio de 2025, en donde recordó uno de los episodios más dolorosos para el club albiazul, durante la definición del título del Apertura 2017.

“Felices 80 años. Final Regia 2017”, fue el texto acompañado de una fotografía de Damm junto a Javier Aquino y André-Pierre Gignac, con el trofeo de campeón de la LIGA BBVA MX después de vencer al Monterrey en aquella histórica eliminatoria.

