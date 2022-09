Famoso grupo de K-Pop podría inaugurar el Mundial de Qatar 2022

La Copa del Mundo de Qatar 2022 se acerca y con ella, se empieza a especular sobre las novedades con las que puede sorprender el país de Medio Oriente.

Ahora, la inauguración del Mundial podría contar con uno de los grupos más famosos de K-Pop, una banda coreana que ha recibido múltiples premios y han roto gran cantidad de récords.

Estadio Lusail tiene pruebas finales previo a inauguración| Qatar 2022

El torneo de la FIFA buscaría a BTS para presentarse en el inicio de la Copa del Mundo, pues estarían trabajando en una canción para el Mundial pese a que no sería el tema principal de la competencia.

A pesar de que no hay nada confirmado, la boyband conformada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, ha generado altas expectativas para ver a los integrantes de Bangtan en la ceremonia de apertura para escuchar temas como Dynamite, Yet To Come o My Universe en el Estadio Al Bayt.

¿Cuándo inicia el Mundial de Qatar 2022?

La Copa del Mundo inicia el próximo 20 de noviembre. El primer encuentro del Mundial lo disputarán el país anfitrión, Qatar, frente a Ecuador.

Será la primera ocasión en que la competencia de la FIFA se realice en el otoño del hemisferio norte, pues durante el verano, Qatar puede llegar a temperaturas de hasta 50 grados centígrados.

La fase de grupos se llevará a cabo del 21 de noviembre al 2 de diciembre en los estadios Al Bayt, Khalifa International, Al Thumama, Al Rayyan, Lusail, Ras Abu Aboud, Education City y Al Janoub.

Los octavos de final serán del 3 al 6 de diciembre y cada partido se jugará en cada una de las sedes elegidas para albergar la Copa del Mundo.

Los cuartos de final están programados el 9 y 10 de diciembre, en los estadios Al Bayt, Al Thumama, Lusail y Education City.

Las semifinales están pactadas para el 13 y 14 de diciembre en el Estadio Al Bayt y Luisail y la final será el domingo 18 de diciembre en el Estadio Lusail.

