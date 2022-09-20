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Fútbol

Famoso grupo de K-Pop podría inaugurar el Mundial de Qatar 2022

BTS trabaja en un tema para la Copa del Mundo y la famosa banda de K-Pop conformada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook podría estar Qatar 2022

BTS

La Copa del Mundo de Qatar 2022 se acerca y con ella, se empieza a especular sobre las novedades con las que puede sorprender el país de Medio Oriente.

Ahora, la inauguración del Mundial podría contar con uno de los grupos más famosos de K-Pop, una banda coreana que ha recibido múltiples premios y han roto gran cantidad de récords.

El torneo de la FIFA buscaría a BTS para presentarse en el inicio de la Copa del Mundo, pues estarían trabajando en una canción para el Mundial pese a que no sería el tema principal de la competencia.

A pesar de que no hay nada confirmado, la boyband conformada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, ha generado altas expectativas para ver a los integrantes de Bangtan en la ceremonia de apertura para escuchar temas como Dynamite, Yet To Come o My Universe en el Estadio Al Bayt.

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¿Cuándo inicia el Mundial de Qatar 2022?

La Copa del Mundo inicia el próximo 20 de noviembre. El primer encuentro del Mundial lo disputarán el país anfitrión, Qatar, frente a Ecuador.

Será la primera ocasión en que la competencia de la FIFA se realice en el otoño del hemisferio norte, pues durante el verano, Qatar puede llegar a temperaturas de hasta 50 grados centígrados.

La fase de grupos se llevará a cabo del 21 de noviembre al 2 de diciembre en los estadios Al Bayt, Khalifa International, Al Thumama, Al Rayyan, Lusail, Ras Abu Aboud, Education City y Al Janoub.

Los octavos de final serán del 3 al 6 de diciembre y cada partido se jugará en cada una de las sedes elegidas para albergar la Copa del Mundo.

Los cuartos de final están programados el 9 y 10 de diciembre, en los estadios Al Bayt, Al Thumama, Lusail y Education City.

Las semifinales están pactadas para el 13 y 14 de diciembre en el Estadio Al Bayt y Luisail y la final será el domingo 18 de diciembre en el Estadio Lusail.

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