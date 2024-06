¿Kevin de Bruyne en la Liga Saudí o en la MLS? Sus declaraciones sorprenden

El jugador belga Kevin de Bruyne deja en el aire su continuidad con el equipo del Manchester City y podría seguir su carrera como futbolista en el futbol árabe o en la MLS.

En declaraciones exclusivas para el canal de TV belga VTM y que ha retomado el medio neerlandés HLN, el todavía jugador del Manchester City fue cuestionado por su futuro. “Para Michèle (su esposa), una aventura exótica está bien.

También son conversaciones que tenemos cada vez más en familia. Tengo un año más de contrato, así que tengo que pensar en lo que pueda pasar. Mi hijo mayor tiene ahora ocho años y sólo conoce Inglaterra. También me pregunta cuánto tiempo jugaré en el Manchester City.

Cuando llegue el momento, tendremos que afrontarlo de una determinada manera”, señaló De Bruyne que se encuentra concentrado con la selección de Bélgica para afrontar la Eurocopa que comenzará el 14 de junio.

Le resta un año de contrato con Manchester City a Kevin de Bruyne

Kevin de Bruyne tiene 32 años y le resta un año más de contrato con el Manchester City (hasta junio de 2025) y aunque en esta temporada se perdió cinco meses por lesión, sigue siendo un hombre clave en el equipo de Pep Guardiola ya que apenas necesitó 26 partidos para repartir 17 asistencias, además de marcar seis goles.

“Kevin de Bruyne recibió el verano pasado una oferta de unos 70 millones de euros anuales para fichar para la Liga saudí, pero él dijo que no. Siempre ha considerado la posibilidad de retirarse de la forma más tradicional: marchándose a la Major League Soccer (MLS). Un traslado a Estados Unidos podría convenirle a él y a su familia más que un traslado a Arabia Saudita, incluso si el dinero no es tan bueno”, publicó hace unos meses ‘The Athletic’

Precisamente el tipo de aventura de la que habla en la entrevista concedida durante la concentración con la Selección belga.

“A mi edad, hay que estar abierto a todo. Se habla de sumas increíbles en lo que podría ser el final de mi carrera. A veces hay que pensar en eso. Si juego allí dos años, podré ganar una cantidad increíble. Para eso he tenido que jugar 15 años al futbol. Quizá ni siquiera llegue a esa cantidad. Luego hay que pensar en lo que eso puede significar después. Pero de momento, aún no he tenido que pensar en eso”, afirmó Kevin de Bruyne sobre la posibilidad de jugar en la Liga saudí.

Los partidos de la selección de Bélgica en la Eurocopa

Kevin de Bruyne y la selección belga abrirán la Eurocopa enfrentando a Eslovaquia el lunes 17, su segundo encuentro será ante Rumania el día 22 y cerrará la fase de grupos ante Ucrania el 26, todos en el mes de junio.