Keylor Navas lanza dardo a la directiva de Pumas; esto dijo

A nada de que los Pumas inicien su camino en el Apertura 2026, uno de los grandes referentes del equipo tuvo tiempo con los medios y dejó sus impresiones de la actualidad con los auriazules. Keylor Navas no se guardó nada y soltó unas palabras que parecen dardos hacia Efraín Juárez y hacia la directiva del cuadro del Pedregal. Esto dijo el experimentado arquero tico.

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¿Keylor Navas está molestó con la directiva de Pumas?

El conjunto siete veces campeón de la liga mexicana iniciará sus actividades contra el Pachuca el próximo sábado en la cancha del Olímpico Universitario. Por ello, le tocó a Keylor Navas hablar con los medios y dejó un par de frases que dejaron a algunos intrigados, pues la herida del “abandono” de Efraín Juárez es reciente para algunos aficionados. Así habló el capitán de los Pumas.

"Yo no creo que sea maldición. Ya a esta edad uno entiende que no hay secretos, los equipos ganan cuando se hace inversión, hay procesos largos, no hay tantos cambios. Eso hace que un proyecto se consolide". Estas fueron las palabras del costarricense al hablar de cómo se logra un proyecto ganador, sabiendo que vienen de caer en la final del futbol mexicano.

En ese sentido, la experiencia del tricampeón de Copa de Europa se manifestó en sus comentarios, indicando que cuando en un sitio hay cambios abruptos, es muy difícil trascender. Incluso, pidió paciencia al entorno, sabiendo que Esteban Solari llega prácticamente como bombero, tras el adiós de Juárez para irse a dirigir al balompié europeo.

¿Keylor Navas renovará con los Pumas?

Aunque ha sido norma del arquero (sobre todo en sus últimos años de carrera) de 39 años arreglar sus situaciones contractuales sobre la recta final de los mismos o incluso ya acabados sus vínculos profesionales, la afición requiere de un aliciente de ese tipo. Cerrar al portero centroamericano (su contrato acaba a mitades de 20207) por un par de años más sería una gran noticia, precisamente para la consolidación de líderes dentro de un plantel que está encontrando sus piezas importantes en esta reciente reestructuración.