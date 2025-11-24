Esta jugadora es la culpable de la derrota del América vs Tigres, según los aficionados

El Club América estuvo cerca de alzar el título de la Liga BBVA MX femenil, pero Tigres se interpuso en su camino y extendió su hegemonía frente al conjunto azulcrema . Los aficionados difícilmente lograron creer que su equipo desperdició una ventaja de tres goles durante el juego de ida y, en redes sociales, señalaron a la principal culpable de esta dura derrota.

Kiana Palacios, la jugadora del América apuntada por los aficionados

Si bien es cierto que prácticamente todo el plantel femenil del América recibió la desaprobación de los fanáticos, Kiana Palacios fue la principal apuntada. En la red social de X, los aficionados culparon a la capitana de la derrota y afirmaron que “no hizo nada en los dos juegos” y que “era una jugadora menos”. Por otra parte, un entrenador que dirigió al Real Madrid levantó la mano para entrenar a las Águilas .

Crédito: @kianapalacioss / IG Kiana Palacios fue señalada como la culpable de la derrota del América

Tras caer en la final del Apertura 2025, la publicación oficial de las Águilas que reflejó el resultado ante Tigres, se pobló de comentarios negativos contra Palacios y, además, ciertos aficionados se dieron el lujo de crear imágenes. En algunas de ellas se puede leer: “Kiana Palacios, capitana de hielo” o “Se busca: desaparece en momentos importantes”, junto a una ilustración del rostro de la capitana del América.

Kiana Palacios no fue la única jugadora apuntada por la afición azulcrema

Todo el plantel femenil del América fue señalado por la afición americanista con comentarios que señalaban la falta de compromiso del equipo. Algunas imágenes muestran el escudo de las Águilas junto al lema de “Tibias FC”, mientras que gran parte de los usuarios no pueden creer que el equipo no logró aprovechar la ventaja de tres goles que supo tener durante el primer tiempo ante Tigres en el juego de ida.

Ángel Villacampa, otro de los apuntados

El entrenador del América femenil, Ángel Villacampa, tampoco se salvó de los comentarios negativos y cargaron en contra del cuerpo técnico. De forma general, la afición criticó al director técnico por su tardía y limitada respuesta, realizando pocos cambios para intentar darle la vuelta al partido de forma oportuna. Además, también resaltaron que algunas jugadoras no recibieron los minutos adecuados, como por ejemplo Bruna.