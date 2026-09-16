Kily González: perfil completo del nuevo entrenador del Inter Miami previo al duelo con Cruz Azul

Así como Cruz Azul sufrió en la previa al partido por la Campeones Cup, Inter Miami también atraviesa un cambio importante antes de disputar el título internacional. El conjunto de Florida oficializó a Cristian “Kily” González como nuevo entrenador, quien tendrá la responsabilidad de dirigir a un plantel encabezado por Lionel Messi.

Mientras que Messi saldará una cuenta pendiente cuando se enfrente a Cruz Azul, el argentino “Kily” González tendrá su estreno en un partido por el título. El entrenador asumió este martes y firmó un contrato con Inter Miami hasta junio de 2028.

Cruz Azul e Inter Miami jugarán en el Nu Stadium|Crédito: @InterMiamiCF / X

Kily González hará su debut en Inter Miami frente a Cruz Azul

El rosarino tendrá su estreno con el equipo de la MLS apenas un día después de ser presentado oficialmente. Su debut será especial porque tendrá a disposición a figuras como Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Casemiro, en un partido con el título de la Campeones Cup en juego.

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González se convirtió en el tercer entrenador de Inter Miami durante la temporada, después de Javier Mascherano y Guillermo Hoyos. Antes de llegar a Florida, dirigió a Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense.

El primer día de Cristian “Kily” González, desde adentro 🎬🩷 pic.twitter.com/r7m7lWLhwu — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 16, 2026

Detalles del Kily González, nuevo entrenador del equipo de Messi

Cristian Alberto González Perret nació el 4 de agosto de 1974 en Rosario y tiene 52 años. Como entrenador, sus equipos se han caracterizado por la intensidad, la presión y el orden defensivo.

Como futbolista, tuvo pasos por Rosario Central, Boca Juniors, Zaragoza, Valencia, Inter de Milán y San Lorenzo. Con Valencia conquistó LaLiga y la Supercopa de España, mientras que con Inter ganó la Serie A, dos Copas Italia y una Supercopa.

Además, disputó 56 partidos con la Selección Argentina, participó en el Mundial de 2002 y consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

¿Cuándo se juega la Campeones Cup?

Inter Miami y Cruz Azul se enfrentarán este miércoles 16 de septiembre por la Campeones Cup 2026. El partido comenzará a las 20:00 horas de Miami, 18:00 del centro de México, en el NU Stadium.

El conjunto estadounidense llega como campeón de la MLS Cup 2025, mientras que Cruz Azul participa como ganador del Campeón de Campeones 2025-2026.

