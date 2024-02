KineticFIELD EDC México 2024: DJS, horarios, fechas y todo lo que debes saber del escenario principal

El Autódromo Hermanos Rodríguez se prepara para vibrar una vez más con la energía de miles de Headliners que se darán cita en la edición 2024 del Electric Daisy Carnival (EDC) México, que por cierto, celebra su décimo aniversario en nuestro país. Del 23 al 25 de febrero, este mágico escenario se transformará en un universo de música, arte y experiencias inmersivas que te transportarán a otra dimensión.

Horarios Viernes 23 de Febrero KineticFIELD

4:00 p.m - 4:50 p.m Gorka

4:50 p.m - 5:50 p.m Charlotte Fehler

5:50 p.m - 6:51 p.m Korolova

6:51 p.m - 8:04 p.m Dombresky

8:10 p.m - 9:35 p.m Artbat

9:38 p.m - 10:48 p.m Don Diablo

10:53 p.m - 12:23 a.m Zedd

12:26 a.m - 1:56 a.m Alesso

Horarios Sábado 24 de Febrero KineticFIELD

2:00 p.m - 3:00 p.m Kevin Brand

3:00 p.m - 4:00 p.m Barovier

4:00 p.m - 4:55 p.m Flor Capistran

4:55 p.m - 5:55 p.m Goodboys

5:55 p.m - 6:57 p.m Jessica Audiffred

6:57 p.m - 8:07 p.m Benny Benassi

8:13 p.m - 9:40 p.m W&W

9:43 p.m - 11:10 p.m Dillon Francis

11:13 p.m - 12:23 a.m Alan Walker

12:26 a.m - 1:56 a.m David Guetta

Horarios Domingo 25 de Febrero KineticFIELD

2:00 p.m - 3:00 p.m Kill the clowns

3:00 p.m - 4:00 p.m Fito Silva

4:00 p.m - 4:55 p.m Le Twins

4:55 p.m - 5:55 p.m Ian Asher

5:55 p.m - 6:57 p.m Bunt

6:57 p.m - 8:07 p.m Eli Brown

8:13 p.m - 9:40 p.m Showtek

9:43 p.m - 11:10 p.m Sofi Tukker

11:13 p.m - 12:23 a.m Steve Aoki

12:26 a.m - 1:56 a.m Armin Van Buuren

¡Es hora de planear tus horarios para celebrar a lo grande este fin de semana! ⚡️❤️



¡Últimos boletos en https://t.co/sRgP0qKBRO! 🔥#EDCMéxico pic.twitter.com/CgeooL8uH3 — EDC Mexico (@EDC_MEXICO) February 20, 2024

Mapa de EDC México 2024

EDC México 2024 está a la vuelta de la esquina y con él, la oportunidad de vivir una experiencia multisensorial sin igual. Para ayudarte a aprovechar al máximo tu viaje al Autódromo Hermanos Rodríguez, te presentamos el mapa completa del mapa del festival.

En el mapa podrás encontrar todo lo que necesitas para disfrutar el festival de música electrónica al máximo: