KONAMI presenta eFootball Kick-Off!, el debut de la franquicia en Nintendo Switch 2

KONAMI Digital Entertainment anunció oficialmente eFootball Kick-Off!, una nueva entrega de su reconocida franquicia de fútbol que se lanzará exclusivamente para Nintendo Switch™ 2 más adelante en 2026. Este título marca un momento histórico para la serie, ya que representa el primer debut de eFootball™ en una consola de Nintendo, coincidiendo con uno de los años más relevantes para el fútbol internacional.

Renacida a partir del legado de PES, la franquicia eFootball™ da un paso importante con Kick-Off!, apostando por una propuesta más accesible, dinámica y pensada para jugar tanto en solitario como con amigos, ya sea en modo local u online. El objetivo es claro: llevar la emoción del fútbol a cualquier lugar sin sacrificar profundidad ni competitividad.

Con más de 30 años de historia en los videojuegos de fútbol, KONAMI reúne en eFootball™ Kick-Off! a selecciones nacionales y clubes de todo el mundo, junto a jugadores estrella y leyendas icónicas del deporte. Los jugadores podrán competir a nivel global o construir su propio Dream Team, viviendo la intensidad y la pasión del deporte más popular del planeta.

El lanzamiento del juego se alinea estratégicamente con el principal torneo internacional de fútbol que se celebrará en Norteamérica, colocando a los jugadores en el centro de uno de los momentos más importantes del calendario futbolístico. Mientras 48 selecciones luchan por la gloria en la vida real, eFootball™ Kick-Off! invita a los fans a escribir su propia historia dentro del terreno de juego virtual.

Entre sus modos de juego destaca el Tour Mundial, donde los jugadores crean su propio club y compiten en torneos alrededor del mundo para reclutar futbolistas y fortalecer su plantilla. También regresa la Copa Internacional, un modo centrado en selecciones nacionales que estará disponible posteriormente como contenido descargable. Para nuevos jugadores, el título incluirá modos accesibles con partidos de ritmo rápido, equipos reducidos y un sistema de rangos que acompaña la progresión.

Desarrollado específicamente para Nintendo Switch 2, eFootball Kick-Off! ofrece controles responsivos y una jugabilidad adaptable, ideal tanto para principiantes como para jugadores competitivos. Goles espectaculares, partidos intensos y diversión directa definen este nuevo capítulo de la franquicia.

eFootball Kick-Off! llegará en exclusiva a Nintendo Switch™ 2 más adelante este año, marcando el inicio de una nueva era para el fútbol de KONAMI en consolas Nintendo.