El deseo de PlayStation: Así buscará hacer podcast con las voces de sus icónicos personajes

Sony , mediante su consola de videojuegos, desea dar un paso adelante en cuanto a nuevas tecnologías se refiere con el uso de la Inteligencia Artificial. Por tal motivo, rumores en redes sociales han indicado que desea hacer un podcast con las voces más icónicas de los videojuegos de la PlayStation.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Para nadie es un secreto que los podcast se han vuelto proyectos sumamente exitosos tanto en hombres como en mujeres debido al impacto que han tenido en las nuevas generaciones. Aprovechando esta situación, Sony estaría considerando lanzar uno a través de las voces más interesantes de la PlayStation.

¿La PlayStation lanzará un podcast con sus voces más icónicas?

De acuerdo con información del portal LevelUp, Sony ha tenido mucho interés en el potencial que la Inteligencia Artificial sugiere, motivo por el cual ha propuesto usar esta a través de un podcast con los personajes más icónicos que tiene en la PlayStation, una de las consolas más vendidas de todos los tiempos.

Te puede interesar: El espectacular 11 de Cruz Azul para el Clausura 2026

Te puede interesar: ¿Por qué Roman Reigns escogió a CM Punk para enfrentarlo en Wrestlemania 42?

La intención de Sony es ofrecer un programa con las voces más interesantes del ecosistema de PlayStation a sus millones de seguidores a nivel mundial. Se sabe, además, que la patente incluiría personajes con una popularidad inmensa, como lo pueden ser tanto Aloy como Kratos.

El objetivo es que, mediante el uso de la Inteligencia Artificial, los personajes informen a los usuarios sobre las noticias más interesantes de la marca a través de una forma entretenida para ellos. Cabe mencionar que la idea aún no es oficial, por lo que ha comenzado a generar mucho debate entre los seguidores.

¿Cómo serían los programas de la PlayStation con IA?

La idea de los organizadores es que la PlayStation cuente con un programa en donde se ofrezca información valiosa en torno al ecosistema de la consola, lo cual implica actividades noticiosas, avisos o sugerencias respecto a nuevas actualizaciones. La patente se entregó apenas en enero del 2026, por lo que, de así quererlo, Sony podría trabajar en ello a partir de ahora.