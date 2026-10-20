La frase de Kylian Mbappé para tener los pies en la tierra pese a dominar el futbol: “He aprendido que las estrellas más grandes y los mejores jugadores con los más humildes”

Kylian Mbappé se ha ganado el respeto de propios y extraños y, con menos de 30 años de edad, ya se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la actualidad y en uno de los franceses más importantes de todos los tiempos, esto gracias a su impacto en el terreno de juego.

Te invitamos a leer: PSG vs Barcelona EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 20 de octubre, partido de Ousmane Dembélé y Lamine Yamal de la Jornada 3 de la UEFA Champions League con marcador en directo

Kylian Mbappé | Polvo de Estrellas con Jorge Valdano

Hoy forma parte del Real Madrid de España; sin embargo, antes de su paso a la Casa Blanca Kylian Mbappé logró formar parte del Mónaco y del PSG, ambos de la Ligue 1. Ahora bien, ¿cuál es la frase que ha ayudado a Donatello a mantener los pies en la tierra pese a su éxito?

¿Cuál es la frase más importante dicha por Kylian Mbappé?

A pesar de ser uno de los jugadores con los sueldos más elevados a nivel mundial gracias a su participación en el Real Madrid, existe una frase con la cual Kylian Mbappé ha mantenido los pies en la tierra, misma con la que espera ser un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

“He aprendido que las estrellas más grandes y los mejores jugadores son los más humildes, los que respetan a las personas”. Básicamente, con esta frase Kylian busca mostrar la importancia que es tener los pies sobre la tierra, pues ser una buena persona vale más que alguien exitoso o con mucha fama.

¿Cuáles son los logros más importantes de Kylian Mbappé hasta ahora?

Además de haber ganado un total de 22 títulos oficiales hasta ahora, mismos en donde destacan los más de 15 con el PSG, Kylian Mbappé también conquistó la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 cuando apenas tenía 18 años de edad. Además, logró el subcampeonato cuatro años después, en Qatar 2022.

Del mismo modo, el actual jugador del Real Madrid ya es el máximo goleador en la historia de los mundiales, superando a otras estrellas como Lionel Messi y Miroslav Klose.

