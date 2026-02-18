La principal razón por la que Cruz Azul dejaría de manera repentina el Estadio Cuauhtémoc

Cruz Azul todavía no termina de acomodarse y ya podría estar pensando en empacar otra vez.

La localía ha sido un dolor de cabeza constante para la directiva en el último año. Primero fue la salida del Ciudad de los Deportes. Después, la imposibilidad de continuar en el Estadio Olímpico Universitario. Y ante la falta de alternativas reales, la solución fue mudarse a Puebla.

El problema es que la solución no terminó siendo tan solución.

La verdadera razón detrás del posible regreso

Más allá de los resultados positivos del equipo de Nicolás Larcamón, el Estadio Cuauhtémoc no termina de convencer. El traslado constante desde Ciudad de México, la incomodidad para la afición y la sensación de jugar “lejos de casa” pesan. Pero hay un factor que encendió todas las alarmas: la cancha.

El césped fue renovado hace apenas unos meses y no alcanzó a consolidarse antes del inicio de la competencia. El estado del campo ha afectado el ritmo de juego de un equipo que necesita circulación rápida, posesión limpia y dinámica constante. En una superficie irregular, ese plan se desdibuja.

Y en ese contexto, la posibilidad de volver al Estadio Azteca empezó a sonar con fuerza.

América ya habría solicitado formalmente regresar al Coloso de Santa Úrsula a partir de abril, cuando se reabra el inmueble tras las adecuaciones rumbo al Mundial 2026. Cruz Azul, que mantiene contrato vigente, también podría levantar la mano.

Cruz Azul atraviesa un buen momento deportivo, pero la estructura necesita coherencia. Y eso empieza por tener una casa fija. Algo que la afición ha pedido a gritos desde que La Máquina salió del Azteca por el tema de la remodelación.

Esto ha llevado al club a recibir críticas de todas partes por el hecho de que después de tantos años de historia, uno de los equipos más importantes del país no tenga estadio propio. Un tema que parece estar resolviéndose con la posible construcción del mismo. Pero los cementeros no pueden esperar y necesitan estabilidad de manera inmediata.