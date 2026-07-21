La fecha EXACTA en la que se jugará el América vs Tigres por el Campeón de campeones femenil

La Liga BBVA MX Femenil está cerca de anunciar su calendario, pero el título ya tiene fecha definida. El Campeón de Campeones enfrentará a las Amazonas de Tigres y a las Águilas del América en San Antonio, Texas.

Las Amazonas se ganaron el derecho a participar por el Campeón de Campeonas tras obtener el campeonato en el Apertura 2025, donde se impusieron a las azulcremas. Por su parte, las Águilas del América se alzaron con el trofeo en el Clausura 2026 al vencer a Rayadas de Monterrey en la final.

Te puede interesar: OFICIAL: Cruz Azul vende a su ESTRELLA a equipo de la Liga MX a días del Apertura 2026

La fecha exacta del Campeón de campeones femenil

El Campeón de campeones de la Liga BBVA MX Femenil es una tradición reciente, ya que es parte de la competencia desde 2021 pese a que la liga fue establecida en 2016 para que se comenzara con el Apertura 2017. El partido entre Tigres y América de esta temporada será disputado el domingo 26 de julio.

Hasta ahora, las Amazonas han ganado el Campeón de Campeonas las tres veces que lo han disputado al alzar el trofeo en las temporadas 2020-21, 2022-23 y 2023-24. El caso más sorprendente fue el del primer título de Tigres ya que lo obtuvieron al ganar el Torneo Guard1anes 2020 y el Clausura 2020 por lo que recibieron el trofeo en automático. Por su parte, las Águilas perdieron su única oportunidad de ganar dicho galardón porque fueron derrotadas por las universitarias en la 2022-23.

Te invitamos a leer: TRES equipos de la Liga MX Femenil entre los mejores del mundo en 2024

Solo Chivas y Pachuca son otros equipos de la Liga BBVA MX Femenil que han logrado ganar el Campeón de Campeones. El conjunto de Guadalajara lo obtuvo en la temporada 2021-22 al derrotar a las Rayadas de Monterrey mientras que los Tuzos se impusieron en la edición más reciente, la 2024-25, al vencer al mismo equipo.