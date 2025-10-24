La figura que pierde Guido Pizarro y todo Tigres lamenta: los motivos

Diego Lainez es uno de los mejores jugadores de Tigres en el Apertura 2025, pero se perderá la jornada 15 ante Xolos por acumulación de tarjetas, baja que le pesará a Guido Pizarro y a todo el club. El extremo derecho vive un gran momento en la UANL, pues después de fracasar en Europa, ahora le demuestra al club que vale cada peso que invirtió en él .

El futbolista de 25 años sumó 5 tarjetas amarillas en este torneo en el encuentro que ganó su equipo a Pachuca 2-1 gracias a un gol suyo. La baja de Lainez podría pesarle al conjunto regiomontano, pues es pieza fundamental en el esquema de Guido Pizarro, quien le dio la confianza y ahora ya hasta es jugador de la Selección Mexicana, a donde llegó en su mejor momento por una increíble razón .

@diego_lainez Diego Lainez es la figura que será baja y todo Tigres lamenta, pues fue suspendido por acumulación de tarjetas amarillas

El canterano del América, solo se perderá la jornada 15, por lo que estará disponible para encarar las últimas 2 fechas de la fase regular ante Rayados y Atlético de San Luis. Estas son las 5 tarjetas que provocaron la baja de Diego:



Tigres 1-3 América – jornada 5 Santos 0-1 Tigres – jornada 7 Querétaro 0-2 Tigres – jornada 11 Tigres 5-3 Necaxa – jornada 13 Pachuca 1-2 Tigres – jornada 14

El buen momento de Diego Lainez con Tigres en el Apertura 2025

Diego Lainez vive su mejor momento desde que llegó a Tigres a principios de 2023, pues en este Apertura 2025 suma 4 goles y 3 asistencias en 14 partidos disputados de la Liga BBVA MX, según la plataforma BeSoccer. Estas estadísticas le valieron para regresar con la Selección Mexicana después de no ser convocado durante un año.

El regreso de Diego Lainez con los Tigres

El exjugador del América regresará con Tigres hasta la jornada 16, en un partido de suma importancia, pues los felinos se enfrentarán a Rayados de Monterrey en el Clásico Regio, que se disputará el 1 de noviembre a las 7 de la tarde (hora centro de México) en el Estadio BBVA.