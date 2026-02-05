La Selección Mexicana APLASTA 10-0 a su rival previo a la Copa Mundial de la FIFA de este año

La Selección Mexicana Sub 17 arrancó este jueves 5 de febrero con el pie derecho su camino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA de la categoría que se disputará en Qatar a finales de este año tras vencer por goleada a su similar de Sint Maarten en el Premundial que se juega en Trinidad y Tobago.

Te puede interesar: Betis se come 5 goles del Atlético de Madrid en Copa del Rey, en jornada de debut de Álvaro Fidalgo y Obed Vargas

RESUMEN: Gremio vs Botafogo | J2 | Brasileirao | TV Azteca Deportes

Selección Mexicana Sub 17 golea a Sint Maarten

La Selección Mexicana Sub 17 se presentó en la cancha del Hasely Crawford Stadium de Puerto España, Trinidad y Tobago, en donde impuso condiciones ante una endeble Sint Maarten a la que superó sin complicaciones, incluso pudiendo propinar una goleada más abultada.

Por parte del conjunto Azteca, Adán Sánchez y Alberto Cisneros se repartieron un hat trick, cada uno, mientras Carlos Calvillo, Luis Trujillo por partida doble y Ricardo González completaron la goleada. Antes de los 15 minutos de partido México ya ganaba por tres goles, siendo este el hat trick de Sánchez.

La Selección Mexicana toma la cima del Grupo A gracias a esta goleada y aun tendrá que sostener tres encuentros más para asegurar el liderato del sector y su boleto para la Copa Mundial de la categoría.

El Premundial otorgará ocho boleto para la Copa del Mundo Sub 17 de Qatar que se disputará entre el 3 y 27 de noviembre de este año; sin embargo, solo los primeros lugares de cada sector avanzarán a la justa mundialista.

Próximos partidos de la Selección Mexicana Sub 17 rumbo a Qatar 2026

Sábado 7 de febrero - Saint Martin

Lunes 9 de febrero - Barbados

Jueves 12 de febrero - Trinidad y Tobago

Te puede interesar: ¡DE ÚLTIMA HORA! Obed Vargas DEBUTA con el Atlético de Madrid en la paliza de Copa del Rey contra el Betis