La historia jamás contada: el histórico de Chivas que fue a la cárcel por revender boletos para un partido de futbol

Jair Pereira es el histórico de Chivas que fue a parar a la cárcel por revender boletos afuera del Estadio Banorte (antes Azteca) cuando formaba parte de las Fuerzas Básicas del Atlante, antes de llegar a Cruz Azul y comenzar a despegar su carrera. El defensa, quien estuvo a punto de llegar al San José Earthquakes antes de colgar los botines , recuerda la historia jamás contada con cariño, pues fue durante sus primeros pasos en el futbol.

El capitán de Guadalajara en la etapa de Matías Almeyda reveló que permaneció en una celda durante 36 horas, después de que lo agarraran infraganti revendiendo boletos que los jugadores del primer equipo del Atlante les daban a los juveniles, a fin de que ganaran un poco de dinero para solventar sus gastos, ya que percibían un sueldo muy bajo, como es el caso de Armando González con Chivas, pese a ser el goleador.

@jairpereira16 Jair Pereira es el histórico de Chivas que fue a la cárcel por revender boletos cuando era canterano del Atlante

“Me agarraron y me treparon atrás de la camioneta, me echaron como perro y aparte yo estaba vestido con mi polo del Atlante. Era pagar una multa como de 3,800 pesos o 36 horas en la cárcel. Fueron 36 horas que se me pasaron como 2 semanas, fue gacho, ya que realmente lo hacía por necesidad”, mencionó Pereira en el podcast de El Reportero.

TE PUEDE INTERESAR:



La dura realidad que enfrentó Jair Pereira tras salir de la cárcel

El canterano de Cruz Azul detalló que después de cumplir con las 36 horas en la cárcel tuvo que pedir dinero en la calle, a fin de poder costear su pasaje y regresar a la casa donde se hospedaba, ya que no contaba con los recursos ni una identificación oficial al ser menor de edad.

Jair refirió que tuvo varios empleos cuando iniciaba su carrera como futbolista, uno de ellos fue el de limpiador de alfombras, trabajo que desempeñó con el objetivo de generar un poco de dinero y poder costear tanto sus pasajes como su alimentación.

¿Por qué Jair Pereira es un histórico de Chivas?

Jair Pereira inició su carera en el Atlante y se terminó de formar en las inferiores de Cruz Azul, pero en el club en el que más destacó fue Chivas, donde es considerado un histórico al ser capitán del equipo que ganó un sinfín de títulos bajo el mando de Matías Almeyda. El defensa estuvo 5 años en la institución y consiguió:

