La INCREÍBLE estadística que pondría al ‘Tala’ Rangel como el titular en la Selección Mexicana

Javier Aguirre le ha dado el espaldarazo a Raúl Rangel en el partido entre la Selección de México y su similar de Portugal en lo que fue la reinauguración del Estadio Banorte. El 'Vasco' le dio la titularidad al arquero de las Chivas del Guadalajara sobre nombres como el de Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo, por lo que podríamos casi entrever que será el tapatío quien defienda el arco tricolor en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Más allá de su actuación ante los lusos, el famoso 'Tala' tiene una increíble estadística a su favor cuando se pone la playera de México; cinco porterías imbatidas en el mismo número de juegos. Rangel dejó en cero su arco ante Uruguay, Panamá, Bolivia, Islandia y ahora, contra los pupilos de Roberto Martínez.

La estadística podría prolongarse o cortarse en el partido contra Bélgica en Chicago, será cuestión de Aguirre y su cuerpo técnico si ponen a Rangel nuevamente en el arco o le dan oportunidad al eterno Ochoa o hay minutos para Acevedo. Cabe destacar que, los 'Diablos Rojos' vienen de meterle cinco goles a la Selección de Estados Unidos, por lo que en el papel no será nada fácil dejar en cero al conjunto europeo liderado por Kevin de Bruyne.

México vs Bélgica por TV Azteca Deportes