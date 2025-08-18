La medalla de oro que México le arrebató a Argentina y Uruguay en Juegos Panamericanos Junior

José Antonio Prieto se colgó la medalla de oro luego de ganar el primer lugar de ciclismo de ruta en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. El nacido en México se impuso a sus más cercanos rivales de Argentina y Uruguay por cuestión de centésimas de segundo para darle una presea a más a la delegación azteca que encara esta competencia, en la cual hace 2 años firmó su mejor participación al conquistar un total de 142 preseas .

El oriundo del estado de Aguascalientes sorprendió a propios y extraños al cruzar la meta en primer lugar con un tiempo de 3 horas, 18 minutos y 34 segundos, superando así a Ciro Pérez de Uruguay que se llevó la plata y a Octavio Salmón de Argentina que subió al podio en el tercer peldaño del podio. Este triunfo llenó de alegría a los mexicanos, tal como lo hizo el clavadista Osmar Olvera al vencer a los chinos en el Mundial de Deportes Acuáticos 2025 .

@antonioprietodl José Antonio Prieto sumó un oro, su segunda medalla en los Juegos Panamericanos Junior 2025

José Antonio ha tenido una gran participación en los Juegos Panamericanos que se realizan en Paraguay, pues con este oro suma su segunda medalla de la competencia luego de conquistar la plata en la prueba contrarreloj individual varonil.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuántas medallas lleva México en la disciplina de ciclismo en lo que va de los Juegos Panamericanos Junior?

México suma 7 medallas en la disciplina de ciclismo, a falta de que se realice la modalidad BMX racing. Con el oro de José Antonio, la delegación acumula 2 doradas, 3 plateadas y 2 de bronce, divididas en las siguientes categorías:

Oro



Montaña Ruta

Plata



Madison varonil Velocidad por equipos varonil Contrarreloj

Bronce



Persecución por equipos varonil Persecución por equipos femenil

Así marcha el medallero general de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

México se ubica en el cuarto lugar del medallero general de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, solo por detrás de Brasil, Colombia y Estados Unidos. La delegación azteca suma al momento 67 preseas: 16 oros, 25 platas y 26 bronces.

