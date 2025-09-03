¿Quién es el mejor equipo de la Liga MX tras 7 fechas del Apertura 2025? | La Mesa protagonista

La Jornada 7 del Apertura 2025 dejó claro quién manda en la Liga MX... ¿o no? América, Monterrey, Tigres y Cruz Azul pelean la cima, pero ¿quién se ve más sólido? En este video analizamos estadísticas, momentos clave, figuras emergentes y polémicas arbitrales. ¿Quién pinta para campeón? ¿Quién decepciona? ¡Participa en el debate y comenta tu favorito tras 7 fechas!