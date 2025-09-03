deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Los Protagonistas
Video

Quién es Quién: Raúl Jiménez vs Takefusa Kubo | Duelo de titanes en México vs Japón 2025

El amistoso internacional entre México y Japón nos trae un duelo imperdible: Raúl Jiménez vs Takefusa Kubo. Analizamos quién llega en mejor momento, sus números recientes, estilo de juego y cómo podrían marcar la diferencia en este partido rumbo al Mundial 2026.

Azteca Deportes
Los Protagonistas
Compartir

El amistoso internacional entre México y Japón nos trae un duelo imperdible: Raúl Jiménez vs Takefusa Kubo. Analizamos quién llega en mejor momento, sus números recientes, estilo de juego y cómo podrían marcar la diferencia en este partido rumbo al Mundial 2026.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

MINISLAMESAPROTAGONISTA.jpg
Los Protagonistas
¿Quién es el mejor equipo de la Liga MX tras 7 fechas del Apertura 2025? | La Mesa protagonista
Thumbnail
Los Protagonistas
El Regreso de Andy Ruiz | A Raspar La Lona
MINISLAMESAPROTAGONISTANOTAS (1).jpg
Los Protagonistas
¿Traición o coincidencia? Cracks que defendieron Chivas y Cruz Azul | Tómbola Chivagorica
Thumbnail
Los Protagonistas
¡Solidaridad total! Así apoyan los equipos de Liga MX a Fernando Navarro y su hijo Emilio
Thumbnail
Los Protagonistas
Checo Pérez visita México para su nueva aventura con Cadillac | Los Protagonistas
Thumbnail
Los Protagonistas
¡Pumas sigue perdiendo piezas! Dos posibles bajas sacuden el Apertura 2025
Thumbnail
Los Protagonistas
Gilberto Mora: el niño que rompió la Liga MX con 16 años | MVP Jornada 6
Thumbnail
Los Protagonistas
João Pedro: el goleador que encontró su segundo aire en San Luis
Thumbnail
Los Protagonistas
La Hormiga González: el delantero que quiere cargar con los goles del Rebaño
Thumbnail
Los Protagonistas
La Línea del Tiempo | René Higuita: el portero que cambió el fútbol para siempre
×
×