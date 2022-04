LA Park tendrá que entrar al quirófano en próximas fechas

El luchador mexicano LA Park, quien expondrá su máscara en la Ruleta de la Muerte en el 30 Aniversario de Lucha Libre AAA, reveló que pronto tendrá que ser operado.

El rudo veterano, LA Park, se alista para medirse ante el Villano IV en una de las llaves de la Triplemanía episodio 1, a celebrarse el 30 de abril en el Palacio Sultán.

Está mentalizado en encarar el desafío, tomando previsiones por la calidad del Villano IV , recordando además que tiene un problema de salud que debe de atender lo más pronto posible, lo cual no pone en riesgo su salud aunque sí es necesario.

LA Park, lesionado de sus rodillas

En un encuentro con LA Park, el lunes 4 de abril, reveló de qué será operado y cuando sería el tiempo estimado para entrar al quirófano.

-¿Cómo está Sr. La Park?

-Bien, gracias a Dios, estoy bien

-¿Cómo está de sus rodillas?

-De eso no estoy bien, me voy a operar de los ligamentos, porque sí los tengo mal. Pasando Triplemanía me opero.

-¿Después de cuál Triplemanía, la de Monterrey, Tijuana o CDMX?

-No sé...

La Park y una larga carrera

LA Park se mantiene en el gusto del público, por la forma en la que se ha entregado a la afición. El esteta rudo tiene más de tres décadas de trayectoria en los encordados y sus tantas presentaciones le comienzan a pasar factura.

En los últimos meses, LA Park ha señalado que sus rodillas están lesionadas, pero con esfuerzo y por el apoyo de los aficionados, sigue presentándose a pesar de ese problema.

Preparado para Triplemanía en Monterrey

La Park está determinado en salir victorioso en Triplemanía, pues además de cuidar su incógnita, sabe que tiene un compromiso en Monterrey.

“Yo no soy de Monterrey, Monterrey es mío”, dijo LA Park sobre el impacto que genera en esta ciudad y por lo cual va con la victoria en la mente.

Será el 30 de abril cuando se mida ante Villano IV y de salir victorioso, sería el tiempo de ser operado de sus rodillas, de otro modo lo aplazaría.