Villano IV da sus pronósticos para Triplemanía Regia

El veterano luchador Villano IV, dio sus pronósticos sobre la ‘Ruleta de la muerte’, torneo creado por Lucha Libre AAA en el 30 aniversario, en la que caerá una máscara de tradición de alguno de los ocho contendientes.

AAA armó este torneo, que arrancará en Triplemanía Regia el 30 de abril con cuatro contiendas mano a mano, en la que los ganadores habrán salvado las incógnitas, dejando a los siguientes cuatro, para dos duelos frente a frente, que se realizarán en Tijuana, en la edición de la Triplemanía de esa ciudad el 18 de junio.

Finalmente, los dos perdedores tendrán una lucha de máscara contra máscara el 15 de octubre en la Triplemanía Regia en la Ciudad de México.

Entrevista Villano IV | ‘Voy a demostrar que puedo vencer a LA Park’

Los enfrentamientos de Triplemanía Regia

Blue Demon Jr. vs Rayo de Jalisco Jr.

Canek vs Psycho Clown

LA Park vs Villano IV

Pentagón Jr. vs Último Dragón

Los pronósticos de Villano IV rumbo a Triplemanía Regia

Para la primera etapa, el veterano Villano IV, dejó claro que no permitirá que se le dé por vencido y mucho menos caer derrotado, por lo que adelantó que está sumamente ocupado en su entrenamiento para dar cuenta de LA Park.

Sostuvo que no le interesa demostrarle nada a nadie, y que lo que busca es demostrarse que sí podía salir con la mano en alto y salvar su incógnita que lo ha acompañado por más de tres décadas.

Rayo de Jalisco pierde ante Blue Demon Jr.

“Creo que ganará Blue Demon, sin menospreciar al Rayo, mis respetos para él. Sé de las lesiones que tiene Rayo de Jalisco que Demon aunque está lastimado, sé que tiene lesiones. Yo me inclino que está mejor físicamente, tal vez más fuerte. Es mi punto de vista”.

Psycho Clown superará a Canek

“Yo me inclino a que gana Psycho Clown. La gente lo subestima porque no lo conocen, le dicen que es inflado y no, es muy aguerrido. Lo conozco casi desde niño y lo he visto pelear en la calle y entrenar en el ring y sé que es un peleador callejero, para que le hagan algo, pues está canijo. Claro conozco a Canek, sé de las condiciones que vivimos algunos de nosotros y basándome en eso creo que perderá Canek”.

Pentagón Jr no podrá con Último Dragón

“Yo le voy al Último Dragón, no le quito méritos a Pentagón. El Dragón es un luchador japonés y se morirá en la raya, Penta no la tendrá nada fácil y le voy al japonés”.