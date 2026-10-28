¡IMPARABLE! México golea 8-0 y levanta la mano para conquistar el título del Mundial

La Selección Nacional de México Sub-15 firmó una fase de grupos perfecta en la Copa Mundial de la FIFA Azerbaiyán 2026. El equipo dirigido por Marvin Cabrera derrotó 8-0 a Etiopía y después venció 1-0 a Malasia para completar cinco victorias en la fase de grupos en este importante torneo, que reúne a 191 selecciones.

México le pega 8-0 a Etiopía

El conjunto mexicano mostró su poder ofensivo ante Etiopía con una victoria por 8 goles. Zamir Loyo encabezó el marcador con 3 anotaciones y consiguió su primer hat-trick del torneo. Roberto Muro, Marcelo Villarreal, Jayden González, Romualdo Aguirre y Aarón Muñoz también marcaron un gol cada uno. Este abultado resultado viene después de 2 goleadas de 5-0 y 7-1.

La Selección Mexicana Sub-15 firmó una fase de grupos perfecta en la Copa Mundial de la FIFA Azerbaiyán 2026.|@miseleccionsubs

Después de la goleada, México enfrentó a Malasia y obtuvo otro triunfo, esta vez por 1-0. Romualdo Aguirre anotó el único tanto del encuentro al minuto 17, con lo que el Tricolor aseguró el primer puesto del Grupo H y terminó la ronda inicial con 15 puntos de 15 posibles.

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Paso perfecto de México en el Mundial

La Selección Mexicana inició el Mundial con una victoria por 3-1 ante Hungría el 24 de octubre. Marcelo Villarreal abrió el marcador y Aarón Muñoz consiguió un doblete, mientras que Hungría descontó mediante un penal de Kenez Speier. En su segundo compromiso, el Tricolor derrotó 5-0 a Dominica con 2 goles de Zamir Loyo, 2 de Armando Soriano y uno de Villarreal.

En el tercer partido, México superó 7-1 a Siria con anotaciones de Aarón Muñoz, Marcelo Villarreal, Zamir Loyo, Xavier Soria y Jayden González. Después llegó el 8-0 frente a Etiopía y el cierre por 1-0 ante Malasia. La selección terminó invicta y con una diferencia de goles de +22.

México a octavos de final

Después de un paso perfecto en la fase de grupos, el equipo azteca avanzó a 16avos de final, instancia en la que se midió a Rusia, selección que se le complicó, pero al final de cuentas terminó por vencer por marcador de 3-2, gracias a los goles de Xavi Soria, Aaron Muñoz y Marcelo Villarreal.

Ahora, la selección enfrentará un duro reto ante Ghana en la ronda de los octavos de final que, de avanzar, el conjunto mexicano se convierte en un serio aspirante al título.