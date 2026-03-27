¿Con Fidalgo? La posible alineación de México vs Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte

La Selección Mexicana se enfrenta este sábado 28 de marzo a su similar de Portugal en partido que marcará la reinauguración del mítico Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), y que será una de las últimas pruebas para los pupilos de Javier "Vasco" Aguirre de cara a la justa veraniega que comienza el próximo 11 de junio, precisamente en el Coloso de Santa Úrsula, por lo cual, ya se ha especulado respecto a la alineación que saltará a la cancha.

En los últimos entrenamientos de la Selección Azteca que ha permanecido toda la semana en el CAR (Centro de Alto Rendimiento), se han visto diferentes alineaciones, en donde se ha rotado en la portería con Memo Ochoa y el "Tala" Rangel, además, en el mediocampo ha aparecido Álvaro Fidalgo en algunas ocasiones y en la parte ofensiva, Julián Quiñones ha jugado pegado en la banda y también como enganche detrás de Raúl Jiménez, quien parece será el delantero inamovible.

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Este sería el 11 de México vs Portugal de acuerdo a los últimos entrenamientos en el CAR:



Portero : Raúl "Tala" Rangel

: Raúl "Tala" Rangel Defensas : Jorge Sánchez, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo

: Jorge Sánchez, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo Mediocampistas : Charly Rodríguez, Erik Lira y Brian Gutiérrez

: Charly Rodríguez, Erik Lira y Brian Gutiérrez Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Quiñones

Luce desafiante este 11 en lo que pudo haber sido el último ensayo y de alguna manera también sorpresivo, pues deja de lado a Fidalgo y se atreve a usar a Brian Gutiérrez quien ha ido en ascendo en Chivas. Además se va por Quiñones y Piojo Alvarado dejando apartados a Alexis Vega y Hormiga González

El 11 que México usaría de acuerdo a David Medrano

Además de esta alineación, David Medrano, analista de Azteca Deportes lanzó un posible 11 considerando la semana de trabajo, su propio análisis y con lo que se cuenta para este partido, teniendo algunas diferencias con el 11 anterior.

Portero

Raúl Rangel

Defensas

Israel Reyes

César Montes

Johan Vázquez

Jesús Gallardo

Mediocampistas

Erick Lira

Charly Rodríguez

Álvaro Fidalgo

Delanteros

Roberto Alvarado

Raúl Jiménez

Alexis Vega

México vs Portugal, fecha, horario y dónde ver en vivo la reinauguración del Estadio Banorte

El partido de México en contra de Portugal, ensayo hacia el reto que comienza en junio para ambas selecciones, lo podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con la narración y comentarios del mejor equipo, desde las 6:50 de la tarde.