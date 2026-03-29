Prensa de Portugal compara a jugadores de México con perros: “Agresivos en busca de la pelota”

Durante el partido de reinauguración del Estadio Banorte entre México y Portugal, el cual terminó con un empate sin goles (0-0), surgieron varios roces importantes entre jugadores de ambos equipos que elevaron la intensidad del encuentro.

Uno de los momentos más destacados fue el altercado entre Pedro Neto y Jesús Gallardo, quienes protagonizaron un fuerte choque en medio del partido. La acción no pasó a mayores, pero el árbitro decidió sancionar a ambos con tarjeta amarilla, reflejando el nivel de tensión que se vivía sobre el terreno de juego.

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Tras el encuentro, la prensa portuguesa no tardó en reaccionar y analizó el desempeño del conjunto mexicano, haciendo especial énfasis en la intensidad con la que presionaron durante los 90 minutos. En sus reportes, destacaron la agresividad en la recuperación del balón, comparando el comportamiento del equipo con perros.

“México salió con mucha presión, como si los mediocampistas y delanteros se transformaran en una especie de perros agresivos en busca del balón”, señalaron la forma en que el equipo cerraba espacios y dificultaba la salida del rival.

Además, la prensa también hizo hincapié en la garra mostrada por los mediocampistas mexicanos, quienes se mantuvieron intensos en la marca, recuperando balones y sosteniendo el ritmo del partido. Este despliegue físico y táctico fue uno de los aspectos más reconocidos del Tri durante el partido , que, a pesar de no concretar oportunidades, dejó una imagen de competitividad y compromiso de cara a futuros compromisos.

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Fecha y hora del México vs Bélgica partido de preparacion rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM por TV Azteca

El partido amistoso previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM entre México y Portugal se jugará el martes 31 de marzo de 2026 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse a través de TV Azteca por television abierta en el Canal 7 y sus por Azetca deportes en las plataformas digitales (Sitio web y App oficial), con la narración de Christian Martinoli y el análisis de Luis García, Zague y Jorge Campos.



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