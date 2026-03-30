¡Última Hora! Berterame ROMPE el silencio sobre la competencia interna para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Previo al encuentro de preparación entre las selecciones de México y Bélgica este martes 31 de marzo, la competencia por ser el "9" del conjunto azteca está en disputa. En exclusiva para Azteca Deportes, Germán Berterame, el actual referente ofensivo del Inter Miami, compañero de Lionel Messi, y pieza en el esquema de Javier Aguirre, rompió el silencio sobre la intensa lucha interna que sostiene con figuras de la talla de Raúl Jiménez, Santiago Gimenez, Julián Quiñones y la gran revelación juvenil, Armando "La Hormiga" González.

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Con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a la vuelta de la esquina, Berterame tiene clara su prioridad: el grupo por encima del individuo. "Con esta competencia interna y con el objetivo de asistir al Mundial, debo estar en donde el técnico me ponga", afirmó con determinación. El atacante naturalizado dejó claro que su polivalencia es su mayor carta de presentación: "Yo siempre voy estar preparado para ayudar al equipo, sea la posición que sea... tratar de disfrutarlo y estar concentrado en la posición que el técnico diga".

¿Cómo es la competencia dentro de la Selección Mexicana por el puesto de delantero?

Lejos de existir recelos por la titularidad, Berterame describió un vestidor sano, donde la jerarquía de Raúl Jiménez y el empuje de los jóvenes crean un ecosistema de crecimiento. "Es una competición interna del bien. Tanto Raúl, 'La Hormiga', o Santi cuando está, son personas increíbles que te acoplan muy bien al grupo. Te dan consejos y te motivan para no relajarte; sabemos que las decisiones no están en nosotros, pero tratamos de estar al cien", confesó el delantero.

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¿Cómo es su relación con "La Hormiga" González?

Uno de los puntos que se enfocó la charla fue su relación con Armando "La Hormiga" González. Mientras Berterame aporta la experiencia de un veterano recorrido, el joven de las Chivas representa la frescura. "La pasamos bastante bien. Me pregunta cosas, le doy consejos y trato de ayudarlo. Está pasando por un gran momento y es buenísimo tratar de que no se caiga, porque es un chico y le están corriendo muchísimas cosas por la mente", explicó Germán, asumiendo un rol de tutor en la concentración.

Berterame se visualiza en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Al ser cuestionado sobre si el sueño de estar en la fiesta mundialista le quita el sueño al volver a casa, Berterame se mostró reflexivo y sereno. "Son muchas emociones. Cada vez se achica el tiempo y trato de disfrutarlo. Lo visualizo mucho, pero mantengo la calma. Me gusta disfrutar el momento y no pensar en el más allá. El día que llegue el Mundial, si me toca estar, bienvenido sea".

Con la mira puesta en el Estadio de Chicago, Berterame reafirma que su compromiso con México es total, peleando estar en la lista final de convocados y hacer equipo con todos sus compañeros.

