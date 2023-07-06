Revelan la razón por la que se cayó el fichaje de Edson Álvarez con el Borussia Dortmund

La salida de Edson Álvarez del Ajax parece cada vez más lejana, pues versiones en Alemania daban como un hecho su llegada a la Bundesliga con el Borussia Dortmund, sin embargo esta posibilidad se esfumó y dieron a conocer las razones para desistir de fichar al mexicano.

De acuerdo a información del Diario Sport Bild del país teutón, el entrenador del Dortmund, Edin Terzic no quiso el fichaje, pues no estaba convencido de llevar al “Machín” al equipo amarillo, esta opinión la compartieron algunos miembros de la directiva, además consideraron que el costo era elevado.

Autogol de Edson Álvarez en el México vs Jamaica en el Estadio Azteca

Este mismo medio afirmó que Edson Álvarez rechazó ofertas en Inglaterra y que incluso pudo haber ganado más, pero al final no se concretó ninguna de las propuestas, por ahora el ex jugador del América está con contrato vigente en el Ajax a la espera de una propuesta que satisfaga a ambas partes.

Te puede interesar: El deporte que practicaría Raúl Jiménez tras retirarse del futbol

West Ham interesado en fichar a Edson Álvarez

Con la salida de Declan Rice al cuadro del Arsenal, el conjunto de los “Hammers” está en busca de un elemento que cumpla con esas características y supla sin problemas esta sensible baja del equipo.

Según el medio ExWHUEmployee, los candidatos del West Ham para esta plaza son cinco: Edson Álvarez, Joao Palhinha y Denis Zakaria, en esta lista se espera que el mexicano sea la primera opción para que de el salto a un futbol más competitivo.

Desde el verano anterior el nombre de Edson sonó por todo Europa, siendo el Chelsea de la Premier League el equipo que estuvo más cerca de hacerse de los servicios del canterano del América, pero a final de cuentas no sucedió su llegada a Inglaterra, actualmente Álvarez disputa la Copa Oro 2023 con la Selección Mexicana en busca de concretar una opción para salir a un club más importante del viejo continente.

Te puede interesar: Suplente de Tom Brady en los Patriots muere ahogado