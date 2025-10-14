La rompió en su exequipo y Cruz Azul lo compró en US$11 millones, pero actualmente su precio se desplomó

Jesús Orozco Chiquete es el jugador que la rompió en su exequipo, Chivas, donde fue visto por Cruz Azul que lo fichó a principios de este 2025 al pagar 11 millones de dólares (204.6 millones de pesos). Sin embargo, la carrera del defensa central ha venido en picada, pues no es titular en el equipo y en recientes semanas su precio se desplomó.

Chiquete, quien terminó herido tras dura entrada , surgió de la cantera del Guadalajara, club con el que destacó, pues estuvo a punto de jugar en Europa, pero el equipo no lo dejó salir. En su estadía con Chivas, el nacido en Jalisco vivió grandes momentos, que lo llevaron a tocar la gloria, pues fue en esta etapa cuando alcanzó su mayor valor en el mercado: 8.5 millones de euros (182.7 millones de pesos).

@el_chiquete4 Jesús Orozco Chiquete se devaluó en el mercado, pues de valer 8.5 millones de euros, ahora su carta cuesta 6 millones

El defensa obtuvo su mayor precio en diciembre de 2024, semanas antes de que Cruz Azul lo fichara. Sin embargo, Jesús no ha alcanzado el nivel que algún día demostró en Chivas, ya que ni es considerado titular en el club, hecho que le costó bajar su valor en el mercado, que actualmente es de 6 millones de euros (casi 129 millones de pesos), según la plataforma Transfermarkt.

TE PUEDE INTERESAR:



Los números de Jesús Orozco Chiquete con Cruz Azul

Jesús Orozco no ha tenido los minutos esperados desde que llegó a Cruz Azul, pues para variar, Martín Anselmi, quien lo pidió, se fue de la institución un par de semanas después. Ahora, con Nicolás Larcamón, el panorama luce complicado, ya que los titulares para el argentino son Willer Ditta y Gonzalo Piovi.

Orozco Chiquete apenas suma 34.63% de los minutos posibles en el este Apertura 2025, además de errores que le han costado al conjunto de la Noria, pues lleva 2 expulsiones y un autogol. Aunado a ello, la caída del precio del defensa central, la cual es de 2.5 millones de euros (53.7 millones de pesos) en menos de un año.