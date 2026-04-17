Si eres fan de Tigres, tienes que saber esto de cara al duelo vs Necaxa

Los Tigres se preparan para enfrentar al Necaxa en un partido fundamental para ambos clubes, pero con la ventaja para el conjunto regiomontano debido a la amplia racha sin perder en estos encuentros.

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Además el cuadro de la “U” de Nuevo León llegará con el impulso anímico que representó clasificar a las semifinales de la Concacaf Champions Cup luego de superar al Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS) en la eliminatoria que disputaron a media semana. Sin embargo, no podrán tomar un respiro en su regreso a la LIGA BBVA MX, ya que necesitan los puntos para mantenerse en la zona de Liguilla a falta de tres fechas para que termine el torneo Clausura 2026.

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Así es el historial contra Necaxa

El conjunto de la UANL le ha tomado la medida a los “Rayos” en los últimos 10 juegos de liga que han disputado sin importar la sede, con un saldo de siete victorias para los regiomontanos, por tres empates y ningún triunfo para los hidrocálidos.

Apenas en su más reciente enfrentamiento, los “Felinos” golearon 5-3 al cuadro de Aguascalientes, en el choque que tuvieron en la fecha 13 del Apertura 2025 en la cancha del Estadio Universitario.

La última vez que el Necaxa se impuso sobre el club auriazul se remonta a la jornada 15 del Clausura 2022, cuando aprovecharon la localía del Estadio Victoria para ganar por marcador de 2-0.

La disputa por el boleto a la Liguilla

Los Tigres llegan a este fin de semana ubicados en la sexta posición de la tabla, con 20 puntos obtenidos; mientras los “Rayos” marchan en el puesto 12 de la clasificación, con 16 unidades.

No obstante, entre ellos se encuentran FC Juárez, Tijuana, León, Atlas y América, dentro de la lucha por los últimos boletos a la “fiesta grande” del futbol mexicano, por lo que se vendrá un cierre muy dramático de la fase regular.

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