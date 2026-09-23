Lamine Yamal, futbolista español: “No quiero ser mejor que Messi o Pelé, quiero…”

Así como Lamine Yamal habló del Balón de Oro, ahora el futbolista español volvió a referirse a sus objetivos y a la manera en que quiere construir su propia historia. A sus 19 años, el delantero del Barcelona dejó en claro que no busca quedar ligado a la comparación con otras grandes figuras.

Mientras que el crack del Barcelona quiere ganar cinco balones de oro más, también tiene claro que su objetivo no es superar a Lionel Messi o Pelé. El español explicó cuál es la huella que pretende dejar en el futbol: “No quiero ser mejor que Pelé o Messi. Quiero ser Lamine Yamal y ser recordado como Lamine Yamal”.

|REUTERS

Lamine Yamal quiere tener su propio nombre en el futbol

La declaración del delantero surgió durante una entrevista con L'Équipe. Yamal explicó que no quiere convertirse en una nueva versión de una figura histórica, sino desarrollar su propia carrera y quedar en la memoria por lo que consiga él.

TE PUEDE INTERESAR:



“Al inicio de cada temporada, siempre trato de superarme a mí mismo. Si hago 200 regates en una temporada, haré 300 en la siguiente”, afirmó. Su mentalidad también aparece en sus objetivos goleadores: “Si marco 20 goles, intentaré marcar 30. Quiero ganar títulos otra vez. Quiero ganar con el Barcelona otra vez”.

|Redes Sociales Oficiales

Las mejores frases de Lamine Yamal

Yamal también habló sobre las expectativas que existen alrededor de su rendimiento. “La gente quiere que marque 100 goles por temporada desde que tengo 16 años, pero hombre, ¡es difícil, de verdad!”, comentó.

Sobre el estilo del Barcelona, señaló: “Tengo la sensación de que somos un equipo que da gusto ver. Jugamos para atacar, mantener la posesión y marcar goles”. Además, volvió a remarcar que, luego de ganar una Champions, querrá ganar tres más. Y, luego de obtener un Balón de Oro, intentará conquistar cinco más.

Lamine Yamal, la máxima figura de España|REUTERS

Los grandes logros de Lamine Yamal

La carrera de Yamal ya incluye títulos importantes con España y Barcelona. Entre ellos aparecen la Eurocopa 2024 y la Copa del Mundo 2026 con la selección, además de LaLiga en las temporadas 2022/23, 2024/25 y 2025/26.

Con Barcelona también ganó la Copa del Rey 2024/25 y las Supercopas de España 2024/25 y 2025/26. En el plano individual, consiguió el Trofeo Kopa en 2024 y 2025 y el Golden Boy en 2024, además de reconocimientos de Laureus en 2025 y 2026.

