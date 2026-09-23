Lamine Yamal reflexiona sobre su ambición: “Si gano el Balón de Oro, quiero ganar cinco más”

Así como Lamine Yamal ya rompió el silencio sobre el Balón de Oro, ahora también dejó en claro la ambición que tiene de cara al futuro. El delantero español habló sobre lo que representa para él uno de los premios individuales más importantes del futbol y explicó qué espera conseguir si algún día logra ganarlo.

Aunque para muchos Lionel Messi es el favorito al Balón de Oro, el crack español busca ganar su primer galardón individual de este calibre. Yamal también habló de sus objetivos colectivos e individuales, dejando en claro que persigue trofeos de todo tipo.

Lamine Yamal, la máxima figura de España|REUTERS

Lamine Yamal habló nuevamente del Balón de Oro

Yamal explicó que ganar el Balón de Oro no sería el punto final de su carrera, sino el comienzo de una nueva búsqueda. “¡Si gano el Balón de Oro, quiero ganar cinco más!”, afirmó el futbolista del Barcelona al hablar sobre sus objetivos.

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El español también explicó qué representa para él este reconocimiento. “El Ballon d’Or significa un jugador diferente. Sin goles marcados, nada de eso”. Además, puso como ejemplos a algunas de las grandes figuras que marcaron una época.

“Cuando pienso en el Ballon d’Or, pienso en Messi, Ronaldinho, jugadores así, que son diferentes, que te sacan una sonrisa cuando los ves jugar”, contó a France Football.

Lamine Yamal también habló de la UEFA Champions League

La ambición de Yamal también alcanza a los títulos colectivos. El futbolista fue contundente al hablar de la UEFA Champions League: “Si gano una Champions League, quiero ganar tres seguidas”.

Sus declaraciones muestran la importancia que le da a conseguir títulos y mantenerse entre los protagonistas durante varias temporadas. Para el español, el Balón de Oro y la Champions League aparecen como objetivos que pueden marcar su trayectoria, sobre todo tras ganar el Mundial 2026 con España.

Máximos candidatos a ganar el Balón de Oro

Entre los nombres señalados para competir por el premio aparecen Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Khvicha Kvaratskhelia, Lionel Messi y Rodri. Kane cerró la temporada con 61 goles y el título de la Bundesliga, mientras Yamal fue campeón de LaLiga y ganó el Mundial.

Mbappé destacó como goleador del Real Madrid y del Mundial 2026, Kvaratskhelia tuvo un papel importante en la Champions del PSG y Rodri ganó el premio a mejor jugador del Mundial. Leo Messi llevó a Argentina a la final de la Copa del Mundo.

