La noticia de Larcamón que esperaba toda la afición de Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul se alista para el duelo del fin de semana frente al Guadalajara, en un compromiso que medirá al primero y segundo de la tabla general de este Clausura 2026. Antes de este duelo, en el equipo cementero recibieron una gran noticia, su guardameta, Kevín Mier podría reaparecer con la categoría sub 21 esta jornada después de tres meses alejado de las canchas por una lesión en la tibia.

“La recuperación de Kevín viene siendo muy positiva, hasta el punto de que se valora la posibilidad de que este fin de semana vuelva a competir en la 21, lo cual es una gran noticia. La verdad que la otra gran noticia es que Andrés está teniendo un nivel muy, muy bueno, sabemos que con la recuperación del flaco vamos a tener dos grandes arqueros en excelentes condiciones de poder competir por el puesto, pero hoy realmente estoy muy conforme y con mucha seguridad en todo lo que viene siendo la figura de Andrés, no solamente dentro de la cancha, sino fuera de ella también. Así que, bueno, como digo, es una muy buena noticia que Kevin esté recuperado y que se sume a la competencia interna para ganar la segunda mitad del semestre con perspectiva de competir por el puesto”, mencionó Nicolás Larcamón en conferencia de prensa.

Larcamón piensa en una gran dupla de ataque

Por otro lado, el entrenador cementero mencionó que existe la posibilidad de ver juntos a los dos delanteros de la Máquina, Gabriel “Toro” Fernández que regresa de una suspensión de dos partidos y Nicolás Ibañez, el refuerzo más reciente de los celestes.

“Nico siempre es una buena posibilidad, sabemos que son complementarios, lo dije en la presentación, cuando llegó Nico lo ratifiqué después en el partido con Vancouver, que hasta incluso jugó Christian en ese trien de ataque, así que esa factibilidad está dada y bueno, de acuerdo a cómo se vaya presentando el partido, el desarrollo, valoraremos si es una necesidad futbolística que tenga el equipo”, puntualizó Larcamón.

