“Las Águilas vuelan lejos, pero siempre regresan al nido”: el EMOTIVO mensaje con el que el América se despide de Álvaro Fidalgo

Álvaro Fidalgo ya es oficialmente nuevo jugador del Real Betis, el club español presentó al mediocampista en este mercado de pases y firmó contrato hasta 2030, poniendo punto final a una etapa histórica con el Club América, que lo despidió con un mensaje cargado de emoción y reconocimiento.

A través de sus redes sociales, el América publicó un mensaje que reflejó el peso simbólico de la salida del volante español:

“Gracias por dejar el alma en cada balón, por demostrar lo que significa portar este escudo y por honrar nuestros colores en cada partido. Hoy emprendes un nuevo vuelo rumbo al Real Betis Balompié, y no tenemos duda de que llevarás contigo la sangre azulcrema. Esta siempre será tu casa; las Águilas vuelan lejos, pero siempre terminan regresando al Nido.”

La emotiva despedida confirmó el cierre de un ciclo de cinco años en el futbol mexicano, marcado por títulos, regularidad y un rol protagónico en una de las etapas más exitosas del América. De acuerdo con distintos reportes, la operación se concretó por alrededor de 1.5 millones de euros, pese a que, según el sitio especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Álvaro Fidalgo está estimado en 10 millones de euros.

Los logros de Álvaro Fidalgo con el Club América

El mediocampista se despide tras haber sido parte fundamental en la obtención de tres campeonatos consecutivos de Liga BBVA MX, consolidándose como uno de los pilares del proyecto deportivo y como una auténtica leyenda moderna del club. Su adiós marca el final de una etapa dorada en Coapa y la salida de un futbolista que se ganó el reconocimiento de la afición por su constancia, liderazgo y calidad en el mediocampo.

Durante su paso por el América, Fidalgo disputó 195 partidos de Liga MX, de los cuales 154 fueron en fase regular y 41 en Liguilla, además de sumar 16 encuentros en competencias internacionales. En ese lapso aportó 20 goles en el torneo local, reflejando su influencia constante en el funcionamiento en la construcción y en el ataque del equipo.

Tras cinco años en México, múltiples títulos y un papel protagónico con las Águilas, Álvaro Fidalgo inicia una nueva etapa en el futbol español, dejando un legado difícil de igualar y un vacío importante en el mediocampo azulcrema, pero también una despedida que confirma que su historia con el América quedará marcada como el final de una era dorada en Coapa.

