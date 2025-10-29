Las finales de la liga BLAST R6 de Norteamérica y Sudamérica ya están definidas

Ciudad de México, 28 de octubre de 2025. — Rainbow Six Siege X se prepara para cerrar el año con sus torneos más importantes de la temporada: las Finales de la Liga Norteamericana (NAL) y la Liga Sudamericana (SAL) de BLAST R6.

Las finales presenciales de la NAL se llevarán a cabo en

del 29 de noviembre al 14 de diciembre, mientras que la SAL se disputará en La Oca del Parque Ibirapuera, São Paulo, del 4 al 7 de diciembre. Cada liga contará con una bolsa de premios de aproximadamente 100 mil dólares.

En la SAL, los fanáticos brasileños podrán disfrutar del enfrentamiento entre los seis mejores equipos del país: W7M Esports, Ninjas In Pyjamas, FURIA, FaZe Clan, Team Liquid y LOUD. Por su parte, en la NAL, los representantes norteamericanos serán DarkZero, M80, Oxygen Esports, Shopify Rebellion, Spacestation Gaming y Wildcard Gaming.

Ambas regiones llegan con gran expectativa. Brasil continúa consolidándose como potencia mundial, siendo bicampeón del Six Invitational, además del último campeón del Major de Montreal y ganador del RELOAD 2025. Con ello, Sudamérica reafirma su posición como una de las regiones más competitivas del circuito global.

En contraste, Team Cruelty y 9z, los únicos equipos hispanohablantes en estas competiciones, no lograron clasificar a las finales y disputarán la Challenger League 2026, buscando su regreso a la máxima categoría.

A la par, las ligas de Europa MENA (EML) y Asia Pacífico (APL) también definirán a sus campeones regionales. Los ganadores de cada región obtendrán clasificación directa al Six Invitational 2026, que se celebrará en París, Francia.