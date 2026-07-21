Las primeras palabras de David Ospina como nuevo REFUERZO del Atlante para el Apertura 2026

Los Potros de Hierro del Atlante amarraron a su refuerzo estelar para el Torneo Apertura 2026; David Ospina. El arquero de Selección Colombia llegó a un acuerdo con el cuadro azulgrana y llegó a la Ciudad de México para conocer a su nuevo club. Instantes después de bajar del avión, el ex guardameta de Atlético Nacional se dio tiempo para dar sus primeras palabras como futbolista del Atlante y de paso mencionó a uno de los personajes clave para su llegada a la Liga MX; Keylor Navas.

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El multicampeón con el Arsenal reveló que habló con el arquero de los Pumas de la UNAM antes de firmar su vínculo con el Potro de Hierro :''Pude contactar a Keylor Navas, nos conocemos, primero la gran persona que es y la trayectoria que ha tenido su linda carrera. El futbol mexicano siempre atrae por eso, por su infraestructura, sigue mejorando cada día y espero aprovechar esta linda oportunidad.'', declaró el arquero colombiano.

Cabe destacar que, Ospina ha ganado títulos en tres de los cinco clubes en los que ha militado: Arsenal, Atlético Nacional y Napoli, mientras que, se fue en cero con el Al-Nassr en Arabia Saudita y el el Niza de la Ligue 1 de Francia. El colombiano firmó por un año con el Atlante y llegó como agente libre procedente del 'Verdolaga'.

El debut del Atlante como local en TV Azteca Deportes

Edición especial en la marca número 1 del futbol mexicano; el inigualable Viernes Botanero. Tenemos una cita este viernes 24 de julio en punto de las 8:00 pm para ver el debut del Atlante como local en el Torneo Apertura 2026 cuando enfrente a las Águilas del América por la señal de TV Azteca Deportes.

Recuerda que podrás seguir la mejor transmisión de este partido por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.