Le dio sus mejores años a Pumas, fue multicampeón y ni la cara le dieron cuando lo corrieron: “Por teléfono”

Marco Antonio Palacios, mejor conocido como “Pikolin”, fue un jugador histórico para Pumas, pues surgió de sus Fuerzas Básicas y conquistó varios campeonatos con el club. El defensa central, pese a no ser un futbolista técnico, se ganó el cariño de la afición a base de garra, pero eso no le bastó para ser corrido de la UNAM, que perdió la carrera ante Xolos al firmar a su delantero europeo para el Apertura 2025 .

“Pikolin”, quien después de colgar los botines vendió autos , reveló que fue dolorosa su salida del conjunto universitario en El Podcast de Chema Garrido, pues declaró que no fueron las formas, ya que le anunciaron que no entraba en planes por medio de una llamada, un hecho que no compartió por toda la carrera que había hecho en la UNAM.

@mpikolin3 Marco Antonio Palacios ganó 4 campeonatos de Liga BBVA MX con Pumas y cuando lo corrieron ni la cara le dieron

“Fue por teléfono, después de la historia dices: ‘cítame en la oficina y me lo dices de frente’. Realmente fue muy triste, porque yo era de esos jugadores a la antigüita, ya que no quería salir, yo estaba feliz y enamorado de mi club”, mencionó sobre su salida de Pumas a Morelia.

“No lo entiendes, cuesta mucho trabajo y al final lo tienes que aceptar, nos pasa a muchos y me tuve que ir a Morelia”, confesó Marco Antonio, quien fue un jugador referente en la saga defensiva del conjunto de la UNAM.

¿Quién es Marco Antonio Palacios, el jugador que ni la cara le dieron cuando lo corrieron de Pumas?

Marco Antonio Palacios fue un jugador hecho en CU, pues surgió de las Fuerzas Básicas de Pumas. Desde muy joven tocó la gloria al formar parte de la plantilla que consiguió el bicampeonato de la Liga BBVA MX de la mano de Hugo Sánchez, aunque todavía no figuraba en el club.

“Pikolin” levantó otros dos títulos más bajo las órdenes de Ricardo “Tuca” Ferretti en 2009 y de Guillermo Vázquez en 2011, ambas ocasiones siendo un referente en la saga defensiva.

Palacios tuvo solo 2 salidas del conjunto de la UNAM, la primera en 2007 a Veracruz cuando se peleó con la directiva universitaria y la segunda en 2015 a Morelia, la cual marcó el fin de una era llena de victorias con Pumas.

El defensa central solo estuvo un año con el equipo de Michoacán, ya que en el segundo torneo no disputó ningún minuto, hecho que lo orilló a colgar los botines a la edad de 35 años.