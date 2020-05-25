Los jugadores del equipo de Pixel esports club aceptaron el reto
El ciach “DYE” y el jugador insignia del equipo “QQ”, aceptaron nuestro reto de pronunciar palabras imposibles. ¿Lo lograrán?
Visitamos los estudios de Avatar: Fire and Ash + Frontiers of Pandora: From the Ashes | Impresiones Exclusivas
Viajamos hasta los estudios en LA, donde se está construyendo el universo de Avatar: Fire and Ash y la nueva expansión Frontiers of Pandora: From the Ashes, para conocer de primera mano cómo se está creando este impresionante mundo.
Call of Duty: Black Ops 7 — ¿El renacer de la saga? | AZE Review
En AZE Review ponemos a prueba Call of Duty: Black Ops 7, uno de los lanzamientos más esperados del año. Analizamos su campaña, el multijugador, los nuevos sistemas y si realmente logra recuperar la esencia que hizo grande a la franquicia
Just Dance 2026: ¿La mejor evolución de la saga? | AZE Review
En este AZE Review analizamos Just Dance 2026, la nueva entrega del clásico de baile que vuelve con una selección musical renovada, modos de juego mejorados y una experiencia pensada para la tecnología actual
ROG Xbox Ally X ¿La portátil más poderosa del gaming? | AZE Review
Probamos a fondo la ROG Xbox Ally X, la nueva consola portátil que promete competir con todo gracias a su potencia, diseño renovado y compatibilidad total con Game Pass y tu biblioteca de PC
Plants vs Zombies Replanted – El regreso perfecto del clásico | AZE Review
En este AZE Review analizamos Plants vs Zombies: Replanted, la nueva versión del clásico que marcó a toda una generación
Ninja Gaiden 4 - Acción, Sigilo y Combates Épicos | AZE Review
Descubre todo sobre su jugabilidad: combates intensos, sigilo estratégico y gráficos impresionantes. Te contamos lo que necesitas saber antes de jugar y nuestra puntuación final: Ninja Gaiden 4
Battlefield 6: El regreso más grande de la saga | AZE Review
En esta AZE Review analizamos a fondo Battlefield 6, el título que rompió récords en Steam y marcó un nuevo estándar para los FPS
DYING LIGHT: THE BEAST – ¿El regreso del verdadero survival horror? | AZE REVIEW
Diez años después, Dying Light regresa más brutal y oscuro que nunca. En esta AZE Review analizamos The Beast, la nueva entrega que promete devolverle el alma al survival horror.
