PlayStation Plus dice adiós a estos 8 videojuegos para febrero del 2026; ¿cuáles son?

La llegada de un nuevo mes ha traído consigo noticias bastante interesantes para distintas plataformas y consolas de videojuegos a nivel mundial. Un ejemplo de lo anterior es lo que ocurre con la PlayStation , quien confirmó la baja de ocho videojuegos para febrero del 2026 a través de su versión Plus.

Es así como la PlayStation Plus ha comenzado a preparar, desde hace algunos días, la despedida para ocho juegos que dejarán de estas en su catálogo para suscriptores en los apartados Premium y Extra, esto en el entendido de que, recientemente, agregaron otros títulos más en beneficio de sus suscriptores.

¿Qué juegos desaparecen de la PlayStation Plus para febrero del 2026?

Restan solo unos días para que llegue el segundo mes del año y, con ello, algunas modificaciones importantes en el apartado de los videojuegos. Dicho esto, la PlayStation Plus tomó la decisión de decir adiós a ocho de sus videojuegos, destacando lo que ocurre precisamente con el WWE 2K25

Si bien el WWE 2K25 generó una serie de críticas y comentarios negativos por su jugabilidad y distintos modos de juego que tenía, la realidad es que también se confirmó como uno de los más queridos y aceptados por la comunidad gamer que suele pasar tiempo a través de videojuegos deportivos.

Sin embargo, este videojuego no es el único. El catálogo de la PlayStation Plus también se despedirá de otros títulos por demás populares entre los suscriptores, destacando algunos como Rez Infinite, New World Aeternum, Cult Of The Lamb, Carto, The Ascent, Super Neptunia RPG y Saga Frontier Remastered.

¿Qué juegos agregó la PlayStation Plus para febrero del 2026?

No todas son malas noticias para los seguidores de la PlayStation Plus . Y es que, si bien dijeron adiós a varios títulos, Sony confirmó la llegada de otros más para febrero del 2026, mismos entre los que destacan algunos como Like a Dragon Infinite Wealth, Resident Evil Village y Expeditions a Mudrunner Game.