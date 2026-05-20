LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche ya está disponible en acceso anticipado

El nuevo título de Warner Bros. Games, desarrollado junto a TT Games, DC y The LEGO Group, llegará oficialmente el próximo 22 de mayo para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam y Epic Games Store.

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La aventura presenta una historia original que mezcla distintas épocas y versiones icónicas de Batman vistas en películas, cómics, televisión y videojuegos, todo acompañado del característico humor de LEGO. Los jugadores podrán recorrer una gigantesca Ciudad Gótica de mundo abierto mientras Bruce Wayne construye su camino para convertirse en el legendario Caballero de la Noche.

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Uno de los elementos más llamativos del juego es su renovado sistema de combate, que busca ofrecer peleas más fluidas y dinámicas, incorporando gadgets clásicos como los batarangs y la batigarra, además de habilidades únicas para personajes aliados como Robin, Ala Nocturna, Batichica, Gatúbela y Talia al Ghul.

Durante la campaña, Batman enfrentará a algunos de los villanos más emblemáticos de DC, incluyendo al Guasón, Hiedra Venenosa, Dos Caras, Bane, el Pingüino y Ra’s al Ghul, en una experiencia que promete combinar exploración, acción y cooperativo local.

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La Ciudad Gótica del juego estará dividida en cuatro grandes islas llenas de secretos, actividades y referencias al universo de DC. Además, la clásica Baticueva funcionará como centro de operaciones completamente personalizable, permitiendo desbloquear más de 100 trajes distintos, vehículos legendarios y objetos coleccionables.

Desde Warner Bros. Games, JB Perrette destacó que el proyecto representa “una celebración definitiva del legado de Batman”, mientras que Jonathan Smith, director estratégico de TT Games, aseguró que se trata del videojuego LEGO “más ambicioso” que el estudio ha desarrollado.

La Edición Deluxe ya permite jugar desde el 19 de mayo e incluye contenido inspirado en la saga Batman: Arkham y Batman Beyond, además de futuros DLC centrados en el Guasón y Harley Quinn. Por otro lado, quienes reserven cualquier edición recibirán el traje inspirado en Batman: The Dark Knight Returns.

Con una mezcla de nostalgia, referencias históricas y nuevas mecánicas, LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más importantes del año para los fans de DC y LEGO.