El club que pasó de ganar la Premier League a estar cerca de la tercera división

Hace prácticamente una década se llevó a cabo uno de los momentos más icónicos y espectaculares en la historia no solo del futbol inglés, sino del balompié internacional. Se trata de un equipo que obtuvo la Premier League pero que, sin embargo, ahora está cerca del descenso a la tercera división inglesa.

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El Leicester City estará en los libros de historia luego de haber conquistado la Premier League más espectacular de todos los tiempos hace diez años. Tristemente para su causa, el equipo azul atraviesa por una severa crisis que lo tiene muy cerca del descenso en la Championship.

Leicester City, ¿de ganar la Premier League a jugar en la tercera división?

Para poner un poco de contexto, vale decir que el Leicester City sufrió una sanción financiera por distintas irregularidades que el club tuvo en la temporada 2023 - 2024. Esta situación hizo que el futbol inglés castigara al equipo con seis puntos de reducción en la tabla general de la Championship.

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Previo a esta sanción, el Leicester City deambulaba por la zona media de la tabla general; sin embargo, con la misma ahora el conjunto azul se ubica en el penúltimo puesto de la tabla general, por lo que, con algunos juegos aún en disputa, el icónico campeón de la Premier League en 2016 podría jugar en tercera división la siguiente temporada.

Vale decir que, hace diez años, el Leicester City conquistó la Premier League a través de la dirección técnica de Claudio Ranieri, así como elementos de talla internacional que se mantuvieron en la élite como Friday Mahrez, N’Golo Kanté y Jamie Vardy, quien incluso alcanzó llamados a la Selección de Inglaterra.

¿Qué jugador del Leicester City destacó en otros equipos de élite?

Si bien Riyad Mahrez tuvo la oportunidad de jugar en equipos como el Manchester City, la realidad es que el jugador que más destacó de este equipo años después fue N'Golo Kanté, quien no solo fue fichado por el Chelsea para ganar una Premier League más, sino que fue campeón del mundo con Francia en Rusia 2018.