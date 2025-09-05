En León no lo tratan como lo que es y esto demostró James Rodríguez en Colombia

El futuro de James Rodríguez en el Club León es incierto, ya que su contrato expira el 31 de diciembre de 2025 y hasta la fecha no ha habido noticias acerca de una posible renovación. El propio jugador afirmó que desde la directiva no le han dicho nada y su futuro podría estar lejos de León. Sin embargo, James sigue dando de qué hablar a nivel internacional tras destacarse en la victoria de Colombia por 3-0 sobre Bolivia en Eliminatorias CONMEBOL .

James Rodríguez ha sido la gran figura de Colombia frente a Bolivia, pues SofaScore, plataforma especializada en datos, le brindó una puntuación de 8.5 sobre 10, siendo el mejor jugador del partido. En Barranquilla, el ex Real Madrid fue el encargado de abrir el marcador y comandar a su equipo a la clasificación para el Mundial 2026. Cabe destacar que tras la victoria, un gesto de James dejó especulando a todos con un posible adiós .

Selección Colomba / X James Rodríguez la descose con Colombia

Como si fuese poco, la misma plataforma coloca a James como el segundo mejor jugador de todo el torneo por debajo de Lionel Messi. Según SofaScore, el mediocampista de León promedia una valoración de 7.61 sobre 10 dentro de las Eliminatorias CONMEBOL, siendo superado por el ‘10’ de Argentina, quien tiene una puntuación de 7.98. Lo cierto es que la Fiera podría estar perdiendo a un jugador que podría brindarle muchas soluciones.

¿Qué se sabe de la renovación de James Rodríguez con Club León?

Hace unos días, el cucuteño tuvo una entrevista con Somos FOX y habló sobre su situación contractual con León: ”Hasta ahora no han dicho nada, faltan tres o cuatro meses, pero yo siempre digo, que un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre. Ya se hablará de eso, si no tienen la idea de poder seguir, pues tomaré otro camino”, sentenció el futbolista de la selección colombiana.

Por otro lado, distintos reportes indican que desde la directiva del León no tienen claro el renovar a James Rodríguez debido a que no tienen compromisos internacionales y consideran que un adiós del colombiano es lo mejor para ambas partes. Pues la plantilla liberaría una gran masa salarial (su sueldo es de $5 M anuales) y, además, el mediocampista podría conseguir un nuevo equipo con otros objetivos.